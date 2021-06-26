Son Dakika: Fenerbahçe'de seçimde oy verme işlemi başladı! Yarım saat içinde dikkat çeken rakam

Fenerbahçe'de Ali Koç'un tek aday olarak girdiği seçimde oy verme işlemi saat 10.00'da başladı. Sarı-lacivertli camiada üyeler saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek. Oy kullanma hakkı olan toplam 29 bin 9 üye bulunuyor.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy kullanma işlemi saat 10:00'da başladı. Saat 17:00'ye kadar sürecek olan oy verme işlemi sonrası genel kurul divan başkanının öncülüğünde oy sayımına geçilecek.

YARIM SAATTE 1000 OY

Seçimde tek aday olmasına rağmen ilk yarım saat dolmadan oy kullanan üye sayısı bini geçtiği belirtildi

ALİ KOÇ'A BÜYÜK İLGİ

Seçim için Ülker Stadı'na gelen başkan ve tek aday Ali Koç, üyelerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ali Koç ile fotoğraf çektirmek isteyen üyeler, etrafında yoğun bir kalabalık oluşturdu.

29 BİN 9 ÜYE OY KULLANABİLİR

Fenerbahçe'de toplam 29 bin 9 üye ile delegenin oy verme hakkı bulunuyor.

38 SANDIKTA OY VERİLECEK

Genel kurul için belirlenen 38 sandıkta 190 görevli sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamladı.

ALİ KOÇ 21 NUMARALI SANDIKTA OY KULLANACAK

800 üyeye bir sandık olarak ayarlanan genel kurulda Ali Koç, 21 numaralı sandıkta oy kullanacak.

ALİ KOÇ'UN 2. DÖNEMİ OLACAK

Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Ali Koç, Fenerbahçe'de 2. dönemi için genel kurul üyelerinden oy istiyor.



Başkan Koç, Haziran 2018'de gerçekleştirilen kongrede Aziz Yıldırım'a büyük üstünlük kurarak sarı-lacivertli kulübün 33. başkanı olmuştu.

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

Seçime tek aday olarak giren Ali Koç'un yönetim kurulu asil ve yedek listesi şöyle:



Asil: Erol Bilecik, Burak Çağlan Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin



Yedek: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş.

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