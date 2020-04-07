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Futbol
Haber Giriş: 07.04.2020 - 08:26,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fenerbahçe'de savunmaya iki transfer birden

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Son Dakika | Fenerbahçe'de savunmaya iki transfer birden
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Fenerbahçe'de corona virüsü (koronavirüs) gündeminde yeni sezon çalışmaları da bir yandan yürütülüyor. Sarı lacivertliler, transfer konusunda çalışmalara başlarken adı geçen iki futbolcu da belli oldu.

Fenerbahçe'de transfer gelişmesi... Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan stoperleri markaja alan yönteimin öncelikli hedefleri Atalanta’lı Palomino ve Schalke’li Stambouli. İki yıldızın da menajerleriyle temasa geçildi.

Bu sezon stoper transferinde yapılan hataların bedelini ağır ödeyen Fenerbahçe yeni sezonda artık savunma krizi yaşamak istemiyor… Sarı-Lacivertliler bu nedenle kadro planlamasında stoper transferini ilk sıraya almış durumda. Yönetim boşa çıkacak isimleri yakından takip ediyor.

BİRİ İTALYAN BİRİ FRANSIZ

Yönetimin öncelikli hedefler Atalanta formasını giyen Jose Luis Palomino ve Schalke'de görev yapan Benjamin Stambouli… Fenerbahçe iki futbolcunun da menajerleriyle temas sağladı.

SERİE A'DA 21 MAÇTA OYNADI

İtalyan stoper Palomino bu sezon Serie A'da 21, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta forma giydi. 30 yaşındaki yıldız daha önce Metz, Ludogorets ve A.Juniors takımlarında oynadı.

2016'DA PSG'DEN AYRILMIŞTI

Schalke'lı Stambouli ise 2016'da PSG'den ayrılıp Bundesliga'nın yolunu tuttu. Fransız stoper bu sezon Bundesliga'da 9 maçta oynarken, Almanya Kupası'nda da 1 maçta görev aldı. (Sabah)

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