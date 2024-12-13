Son Dakika: Fenerbahçe'de Samet Akaydin'dan flaş karar! Yönetime bildirdi

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Fenerbahçe'de tartışmaların odağındaki isim Samet Akaydin, sarı lacivertli kulüpten ayrılma kararı aldı ve bu talebini yönetime bildirdi.

Sezon bitimine dek kendisine gelecek teklifleri değerlendirmek isteyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu, menajerine 'kulüp bul' talimatı verdi.

Akaydin, kariyerini yurt dışında sürdürmek istiyor.

MOURİNHO'NUN İZNİYLE STATTAN AYRILDI

Atletic Bibao maçında bir hayli morali bozulan Samet Akaydin, maçın devre arasında teknik direktör Jose Mourinho'nun izniyle evine gitti.

BAŞAKŞEHİR MAÇI KADROSUNDA YER ALMAYABİLİR

Son Bilbao maçında yaptığı hatanın ardından taraftarın yuhaladığı Samet Akaydin'in Başakşehir maçı kadrosunda yer alma ihtimali de oldukça az.