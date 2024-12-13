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Son Dakika: Fenerbahçe'de Samet Akaydin'dan flaş karar! Yönetime bildirdi

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#Fenerbahçe#Samet Akaydin#Samet Akaydin Fenerbahçe Haberleri
Son Dakika: Fenerbahçede Samet Akaydindan flaş karar Yönetime bildirdi
Burak Akın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 16:03

Fenerbahçe'de son günlerin eleştirilen ismi Samet Akaydin, kulüpten ayrılma kararı aldı.

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Fenerbahçe'de tartışmaların odağındaki isim Samet Akaydin, sarı lacivertli kulüpten ayrılma kararı aldı ve bu talebini yönetime bildirdi.

Sezon bitimine dek kendisine gelecek teklifleri değerlendirmek isteyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu, menajerine 'kulüp bul' talimatı verdi.

Akaydin, kariyerini yurt dışında sürdürmek istiyor.

MOURİNHO'NUN İZNİYLE STATTAN AYRILDI

Atletic Bibao maçında bir hayli morali bozulan Samet Akaydin, maçın devre arasında teknik direktör Jose Mourinho'nun izniyle evine gitti.

BAŞAKŞEHİR MAÇI KADROSUNDA YER ALMAYABİLİR

Son Bilbao maçında yaptığı hatanın ardından taraftarın yuhaladığı Samet Akaydin'in Başakşehir maçı kadrosunda yer alma ihtimali de oldukça az.

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#Fenerbahçe#Samet Akaydin#Samet Akaydin Fenerbahçe Haberleri

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