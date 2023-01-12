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Son Dakika: Fenerbahçe'de Samet Akaydin ilk antrenmanına çıktı! Neşeli anlar...

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#Fenerbahçe#Transfer#Samet Akaydin
Son Dakika: Fenerbahçede Samet Akaydin ilk antrenmanına çıktı Neşeli anlar...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 12:25

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydin, sarı lacivertli ekipteki ilk antrenmanında savunmadaki takım arkadaşlarıyla hemen kaynaştı. Takıma hemen uyum sağladığı görülen Samet Akaydin'in neşeli tavırları dikkat çekti.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde bir bölümü basına açık olarak yapılan antrenman salonda gerçekleştirilen ısınma hareketleriyle başladı daha sonra kuvvet çalışması ile devam etti. Ardından sahaya geçen futbolcular, iki grup halinde şut çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Gaziantep FK maçının taktiği üzerinde duruldu.

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

SAMET AKAYDİN ÇABUK ALIŞTI

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Samet Akaydin, bu sabah Fenerbahçe kariyerindeki ilk antrenmanına çıktı. Başarılı savunmacı, yeni kulübündeki ilk idmanında savunmadaki takım arkadaşlarıyla hemen kaynaştı.

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Takıma hemen uyum sağlaması dikkatlerden kaçmayan SAMET AKAYDİN, özellikle Luan Peres, Attila Szalai ve Gustavo Henrique ile samimi pozlar verirken ortaya keyifli görüntüler çıktı.

Son Dakika: Fenerbahçede Samet Akaydin ilk antrenmanına çıktı Neşeli anlar...

Son Dakika: Fenerbahçede Samet Akaydin ilk antrenmanına çıktı Neşeli anlar...

Son Dakika: Fenerbahçede Samet Akaydin ilk antrenmanına çıktı Neşeli anlar...

Son Dakika: Fenerbahçede Samet Akaydin ilk antrenmanına çıktı Neşeli anlar...

Son Dakika: Fenerbahçede Samet Akaydin ilk antrenmanına çıktı Neşeli anlar...

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#Fenerbahçe#Transfer#Samet Akaydin

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