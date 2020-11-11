MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'de Samatta şoku! Milli takımda sakatlandı...
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Samatta şoku! Milli takımda sakatlandı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 11.11.2020 - 10:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Samatta şoku! Milli takımda sakatlandı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Fenerbahçe'nin golcüsü Mbwana Samatta, milli takımının salı günü Burundi ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık geçirdi.

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta, milli takımının salı günü Burundi ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı.

DURUMU İSTANBUL'DA BELLİ OLACAK

27 yaşındaki futbolcu, Tanzanya'nın 13 Kasım'da Afrika Uluslar Kupası 2021 Elemeleri J Grubu'nda oynayacağı Tunus karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Doktorların 10 gün futbol oynamamasını önerdiği Samatta'nın, Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği İstanbul'a döndüğünde yapılan tetkikler sonrasında netlik kazanacak. (Sabah)

Son Dakika | Fenerbahçede Samatta şoku Milli takımda sakatlandı...

"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle