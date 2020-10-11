Son Dakika | Fenerbahçe'de Samatta, Jose Sosa ve Caner Erkin'in sözleşmesinde özel madde

Samatta, Sosa ve Caner'in sözleşmelerinde kadroya girme, 11'de oynama ve sonradan oyuna girme gibi özel bonus maddeleri olduğu öğrenildi... Takvim'in haberine göre başarı bonusunda ise sadece galibiyete para var.

Fenerbahçe orta sahasında Gustavo, Mert Hakan, Ozan Tufan , Sosa, Tolga Ciğerci mütnhiş bir rekabet içine girdi.

Sistemin değişkenliğine göre bu oyuncuların bazen 2'si bazen de 3'ü sahada olacak.

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