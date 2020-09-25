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Haber Giriş: 25.09.2020 - 09:24 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Samatta Galatasaray derbisini bekliyor!

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Samatta Galatasaray derbisini bekliyor!
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Ligin ilk 2 haftasında gol yollarında sorun yaşayan Fenerbahçe pazar günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde Mbwana Samatta'yı kadrosuna kattı. İngiltere'den hazır gelen Tanzanyalı golcü idmanlarda yakın takibe alınacak. Yıldız oyuncunun göze girmesi durumunda dev maça 11'de başlama ihtimali hayli yükselecek.

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Çaykur Rize engelini sağ bek Gökhan Gönül ve orta saha Jose Sosa'nın attığı gollerle 2-1 geçen Fenerbahçe, golsüz sona eren Hatay maçında 2 puan bırakmıştı.

Ligin ilk 2 haftası itibariyle gol yollarında sorun yaşayan Fenerbahçe pazar günü Galatasaray derbisine çıkacak. Dev maç öncesinde bu sıkıntıyı çözmek adına Mbwana Samatta'yı İstanbul'a getiren Kanarya'da, Tanzanyalı santrforun derbide 21 kişilik kadroda yer alması bekleniyor.

Bulut'un gözü üzerinde

İstanbul'a hazır gelen 27 yaşındaki futbolcunun kısa sürede ilk 11'e girebileceği de öğrenildi. Teknik direktör Erol Bulut, idmanlarda yıldız oyuncuyu yakından takip edecek.

Samatta'nın antrenmandaki görüntüsüyle beğeni kazanması durumunda sürpriz bir şekilde Galatasaray mücadelesine 11'de başlayabileceği de gelen haberler arasında.

 

Son Dakika | Fenerbahçede Samatta Galatasaray derbisini bekliyor

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