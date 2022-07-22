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Son dakika: Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Serdar Aziz'de yırtık...

#Fenerbahçe#Serdar Aziz#Sakatlık
Son dakika: Fenerbahçede sakatlık şoku Serdar Azizde yırtık...

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının ikinci yarısında yerini Tisserand'a bırakan Serdar Aziz'in sol uyluk kasık bölgesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

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Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçına ilk 11'de başlayan ve ikinci yarının başında yerini Tisserand'a bırakan Serdar Aziz'in sakatlık durumu belli oldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Oyuncumuz Serdar Aziz’in bugün Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR görüntülenmesi sonucunda, sol uyluk kasık bölgesinde 3.derece yırtık ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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"1,5 AY YOK"

NTV'nin haberine göre Serdar Aziz yaklaşık 1,5 ay takımdan uzak kalacak.

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