Son dakika: Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Serdar Aziz'de yırtık...

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçına ilk 11'de başlayan ve ikinci yarının başında yerini Tisserand'a bırakan Serdar Aziz'in sakatlık durumu belli oldu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Oyuncumuz Serdar Aziz’in bugün Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR görüntülenmesi sonucunda, sol uyluk kasık bölgesinde 3.derece yırtık ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
"1,5 AY YOK"
NTV'nin haberine göre Serdar Aziz yaklaşık 1,5 ay takımdan uzak kalacak.