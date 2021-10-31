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Son dakika: Fenerbahçe'de sakatlanan Altay Bayındır'dan kötü haber! Enner Valencia ve Gustavo...

#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Luiz Gustavo
Son dakika: Fenerbahçede sakatlanan Altay Bayındırdan kötü haber Enner Valencia ve Gustavo...

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de tam 3 futbolcu sakatlanarak maçı tamamlayamadı. Sahadan gözyaşlarıyla çıkan Altay Bayındır'dan ise kötü haber geldi.

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Fenerbahçe, Konya deplasmanında aldığı mağlubiyetin yanı sıra 3 de sakat verdi. Maçın 59. dakikasında arka adalesinden sakatlanan Luiz Gustavo, yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı, rakibiyle çarpışıp omzundan sakatlanan Altay Bayındır 72. dakikada gözyaşları içinde yerini Berke Özer'e devretti.

MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Son olarak 81. dakikada sakatlanan Enner Valencia oyuna devam edemedi ve değişiklik hakkı dolan Sarı-lacivertli takım, 9 dakika uzatma dahil yaklaşık 20 dakika sahada 10 kişi mücadele etti.

VALENCIA KOLTUK DEĞNEKLERİYLE GÖRÜLDÜ

Maçın ardından İstanbul'a dönmek için havalimanına giden Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun sekerek yürüdüğü, Enner Valencia'nın ise koltuk değneklerinden destek aldığı görüldü.

"ALTAY BAYINDIR 3 AY YOK"

A Spor'un haberine göre omzundan sakatlanan Altay Bayındır'da ilk kontrol sonrası kırık tespit edilmedi ancak milli kalecinin 3 ay sahalardan uzak kalacak.

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#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Luiz Gustavo

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