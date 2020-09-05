MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar'ın menajerinden ayrılık açıklaması!
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar'ın menajerinden ayrılık açıklaması!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 05.09.2020 - 09:07 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar'ın menajerinden ayrılık açıklaması!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar'ın menajerinden ayrılık açıklaması!
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı iddia edilen oyunculardan biri olan Sadık Çiftpınar'ın menajerinden açıklamalar geldi. 27 yaşındaki futbolcunun menajeri ayrılık iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Fenerbahçe'de forma giyen Sadık Çiftpınar'ın menajeri Tuncay Maldan, TRT SPOR'a konuştu. Maldan, 27 yaşındaki oyuncuyla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Tuncay Maldan yaptığı açıklamada “Sadık Çiftpınar için bize veya Fenerbahçe’ye gelen bir teklif yok." dedi.

Oyuncusunun Fenerbahçe'de mutlu olduğunu belirten Maldan, "Sadık, ayrılmayı düşünmüyor. Fenerbahçe’nin de kendisini göndermek veya takasta kullanmak gibi bir düşüncesi yok. Sürekli bu tarz haberler çıkıyor ve oyuncuma zarar veriyor. Bu haberler gerçeği yansıtmıyor.” şeklinde konuştu.

 

Son Dakika | Fenerbahçede Sadık Çiftpınarın menajerinden ayrılık açıklaması

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle