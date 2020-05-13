Son Dakika | Fenerbahçe'de pozitif koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi

Fenerbahçe'de 2 tesis çalışanın haricinde yeni bir vakaya daha rastlandı. Yönetim Kurulu'ndan bir isimde yapılan test pozitif sonuçlandı.

DHA'nın haberine göre; Evinde karantinada olan yönetici bir kaç gün sonra ise ikinci testi yaptıracak.





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