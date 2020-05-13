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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de pozitif koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi
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Futbol
Haber Giriş: 13.05.2020 - 12:28,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de pozitif koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi

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Son Dakika | Fenerbahçe'de pozitif koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi
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Fenerbahçe Kulübü'nde pozitif vakaların sayısı 3'e yükseldi. Fenerbahçeli bir yöneticinin testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe'de 2 tesis çalışanın haricinde yeni bir vakaya daha rastlandı. Yönetim Kurulu'ndan bir isimde yapılan test pozitif sonuçlandı.

DHA'nın haberine göre; Evinde karantinada olan yönetici bir kaç gün sonra ise ikinci testi yaptıracak.

 

Son Dakika | Fenerbahçede pozitif koronavirüs vaka sayısı 3e yükseldi

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