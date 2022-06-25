Son dakika: Fenerbahçe'de Pierria Henry'nin ayrılığı açıklandı

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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Pierria Henry, takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada, Pierria Henry'nin sözleşmesindeki yalnızca NBA için geçerli olan çıkış opsiyonunu kullanma kararı aldığı belirtilerek, "Fenerbahçe Beko’nun 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Pierria Henry, sözleşmesindeki yalnızca NBA için geçerli olan çıkış opsiyonunu kullanma kararı almıştır. Sporcumuzun Avrupa’ya dönme kararı alması halinde hakları Fenerbahçe Beko’da olacaktır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Pierria Henry’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.

PİERRİA HENRY KİMDİR?

Pierria Henry, 20 Ocak 1993 tarihinde South Charleston, West Virginia’da dünyaya geldi. Kolej basketbolunda 2011-2015 yılları arasında Charlotte forması giyen Henry, ilk profesyonel yılını ise 2015-16’da Gürcistan’ın Vita Tblisi ve Almanya’nın Ulm takımlarında geçirdi. Henry, Ulm ile EuroCup’ta da mücadele etti. 2016-17 sezonunda İsrail’in Hapoel Eliat ekibine geçen Henry, 2017-18 sezonunda ise ülkemizde Tofaş formasını giydi ve Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe'ye karşı final oynayan ekibin bir parçası oldu. Henry, 2017-18 sezonunda EuroCup’ta da önemli bir performans ortaya koydu.

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2018-19 sezonunda Rusya’nın yolunu tutan ve UNICS Kazan’a Transfer olan Henry, Rus temsilcisiyle üçüncü EuroCup macerasını yaşadı. Başarılı guard, EuroCup’ta 2018-19 sezonunun en iyi ikinci beşine seçildi. Henry, EuroCup’ta maç başına 5.3 asist ortalamasıyla en iyi altıncı, maç başına 1.5 top çalma ortalamasıyla da en iyi yedinci isim olarak dikkat çekmişti. Birleşik Amerikalı guard, takımının en çok parkede kalan, en çok asist yapan, en çok top çalan ismi olmanın yanı sıra, ribaundlarda ikinci, skor üretiminde de dördüncü sıradaydı. Henry’nin EuroCup’taki performansı ona normal sezonun en değerli oyuncusu ödülünü de getirmişti. Henry’nin etkili bir performansa imza attığı sezon Kazan, EuroCup’ta yarı final oynama başarısı gösterdi.