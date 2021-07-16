Son Dakika: Fenerbahçe'de Perotti'den manidar paylaşım! Csikszereda maçı sonrası...

Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlık sorunları sebebiyle uzun süre formasından uzak kalan ve bu sebeple beklentileri karşılayamayan Diego Perotti, sarı lacivertli takımın Csikszereda ile oynadığı hazırlık maçının ardından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Sarı lacivertli takımda geçtiğimiz sezon 11 numaralı formayi terleten Arjantinli futbolcu, Csikszereda ile oynanan hazırlık maçında takım arkadaşı Sinan Gümüş'ün 11 numaralı formayı giymesi sonrasında kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Deneyimli futbolcu, geçen sezon giydiği formanın fotoğrafını paylaştı ve manidar emojiler ekledi.

GENOA İSTİYOR

İtalyan medyasından Sky Sport'un haberine göre İtalya Serie A ekibi Genoa, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Arjantinli oyuncuyu transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Genoa, sarı-lacivertlilerle yaptığı müzakerelerde önemli aşama kaydetti.

İŞTE DIEGO PEROTTI'NIN PAYLAŞIMI