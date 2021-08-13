Son dakika: Fenerbahçe'de Pelkas'tan kötü haber! Döneceği tarih...

Fenerbahçe'nin dün yapılan sabah antrenmanında omzu çıkan ve tedavisine başlanan Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Pelkas'ın açıklaması şu şekilde:

Omuz sakatlığım sebebiyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım. Takım olarak hedeflerimize ulaşmak ve arkadaşlarıma destek olmak için bir an önce sağlığıma kavuşmak istiyorum. Önümüzdeki maçlarda takımımdaki yerimi alamayacağım için üzgünüm. Daha güçlü döneceğime söz veriyorum. DEsteğiniz ve iyi dilekleriniz için teşekkürler.

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