Son Dakika | Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan büyük isyan! "Hakem iyi niyetle gelmemiş"

Süper Lig'de Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Ozan Tufan maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Ozan Tufan'ın açıklamaları;

Söylenecek bir şey yok. Bir şey söyleyecek biri varsa Halil Umut Meler'dir. Maçın başından beri Serdar Aziz'i 'Sarın var, ikinci sarı çıkartacağım bak' diyor. Böyle bir düzen olabilir mi? Hakem buraya iyi niyetle gelmemiş.

BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ

TFF yetkilisi Galatasaray kazandı diye video çekiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olamaz. Buradaki insanların hakkını yemeyecekler. Ben ceza da alabilirim, umurumda değil. Bu futbol değil, iş başka yere gidiyor.

İYİ NİYETLE GELMEMİŞ

Ömer Bayram, benim Milli Takım'dan arkadaşım ve bana diyor ki 'Hakem buraya iyi niyetle gelmemiş.' Burada bir tarihi yok ettiler, yazık.