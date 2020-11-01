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Haber Giriş: 01.11.2020 - 08:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a Fransa'nın ardından İngiltere'den transfer takibi

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a Fransa'nın ardından İngiltere'den transfer takibi
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Fenerbahçe ve A Milli Takım'daki performansıyla göz dolduran Ozan Tufan, Fransız ekibi Lyon'un ardından İngiliz takımı Leicester City'nin de radarına girdi.

Fenerbahçe ile birlikte A Milli Takım'da da performansıyla göz dolduran ve yıldızı her geçen gün parlayan Ozan TufanLeicester City'nin takip ettiği ortaya çıktı.

Bir süredir Ozan'ı takipte olan Premier Lig ekibinin F.Bahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda bulunduran Leicester'ın Ozan Tufan'ın menajeri ile temasta olduğu da gelen haberler arasında.

İNGİLİZLER VE FRANSIZLAR OZAN YARIŞINDA

Ancak İngiliz ekibinin işi kolay değil. Ozan Tufan'ı Fransız ekibi Lyon'un takip ettiği ve ciddi bir şekilde ilgilendiği de biliniyor.

Fenerbahçe yönetiminin ise Ozan Tufan konusundaki tavrında herhangi bir değişiklik yok. Sarı-lacivertliler, Ozan'ın serbest kalma bedelini yeni sözleşmesinde 20 milyon euro olarak revize etmişti. F.Bahçe Vedat için de taviz vermemişti. (Takvim)

Son Dakika | Fenerbahçede Ozan Tufana Fransanın ardından İngiltereden transfer takibi

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