Son Dakika | Fenerbahçe'de Ozan Tufan transferi ciddileşti! Resmi hamle sonrası müthiş rakam...

Fenerbahçe'de Ozan Tufan takımdan ayrılıyor mu? İngiltere Premier Lig ekipleri Crystal Palace ve West Bromwich, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan'a talip oldu.



Sarı lacivertlilerde bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan için Ada'dan 2 takım devreye girdi. Premier Lig'den Crystal Palace ve West Bromwich, milli futbolcu için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu yolladı.

Crystal Palace ile West Bromwich Albion'ın milli futbolcuyu transfer etmek için sarı-lacivertli kulüple temasa geçtiği öğrenildi.

RAKAMI 10 MİLYON EURO YAPTILAR

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan için İngilizler yeniden harekete geçti. Son olarak yaz transfer döneminde sarı-lacivertli takıma teklif ancak bir sonuç alamayan Crystal Palace, bu defa daha yüksek bir teklifle geldi. Sabah'ın iddiasına göre ise; Ozan için yapılan teklif 10 milyon euro.

Sezon başında da 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen ancak kadrosuna katamayan Palace, bu kez 10 milyon euro'luk teklifle sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı. Yönetimin bu öneriye şu anda bir cevap vermediği bildirildi.

YÖNETİM OZAN TUFAN KARARINI VERECEK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut'un ligin 18. haftasında oynanacak olan BB Erzurumspor maçının ardından bir toplantı yapacağı ve konuyu masaya yatıracağı öğrenildi. Onay çıkması takdirde Ozan Tufan, Premier Lig ekibine transfer olacak.

30 Haziran 2023'te sözleşmesi sona erecek olan Ozan, bu sezon oynadığı 14 lig maçında 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

BİR OZAN TUFAN HİKAYESİ

Ozan Tufan 9 yaşında Bursaspor’un radarına takıldı, 10 yaşında lisansı çıkartıldı. 12 yaşında gol kralı, yeşil beyaz formayla U16, U17, U21 liglerinin gözdesi oldu. 2014’te A takıma alındı ve ligin en gözde genç oyuncusu oldu.







MUTLAKA ALIN

O dönem Fenerbahçe Başkanı olan Aziz Yıldırım, “Mutlaka alın” diye talimat verdi ve 20 yaşına yeni girdiği günlerde çocukluk hayali olan formayı sırtına geçirdi.

SAHAYA YANSIMADI

İmzayı attıktan sonra İstanbul’un en güzide sitelerinden birine yerleşti. Fakat bu hızlı yükseliş ve yanlış arkadaş seçimleri Ozan’ın başını döndürdü. O büyük yeteneğini sahaya yansıtamıyordu.

ALAY KONUSU OLDU

Sosyal medyada alay konusu olmaya başladı. Yokuş aşağı inerken herkes bir tokat atıyordu. Artık futbolu değil, yanağındaki beni, fazla kiloları konuşuluyordu. Hele Milli Takım’da bir Hırvatistan maçı vardı ki yerden yere vuruldu.





SERGEN YALÇIN EL ATTI

Modric topu filelerimize bırakırken kamera Ozan’a yakın çekim yaptı. O anda saçını düzeltmesi yenilginin baş kahramanı yaptı onu. Önce milli formadan koparıldı, ardından Fenerbahçe’de kadro dışı bırakıldı. O sırada Alanyaspor’u çalıştıran Sergen Yalçın el attı Ozan’a... “Ben içindeki güce inanıyorum, gel burada yeniden yüksel” dedi.

HAYATI DEĞİŞTİ

Aynı günlerde iki üniversite bitirmiş bir kıza aşık oldu. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi mezunu Rojin Haspolat hayatına dokunuverdi Ozan’ın. “Git” dedi Alanya’ya. Gitti.

Sergen ve Rojin’in desteğiyle eski günlerine dönmesi uzun sürmedi. 6 ay sonra geri döndü Fenerbahçe’ye.

HAYATINI DÜZENE SOKTU

Rojin, Ozan’ın hayatını düzene soktu. Tüm eski arkadaşlarını silip attı. Evini değiştirtti. Ardından nişan yüzüğü geldi ve şimdi herkesin imrenerek izlediği Ozan küllerinden böyle doğdu. Sağ bek, orta saha, sağ kanat, forvet arkası derken, önceki gün Denizli’de ön libero oynadı. Her mevkide alkış aldı. Ama asıl alkış arkasındaki kahramana, Rojin’e yapılmalı