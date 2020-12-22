Son Dakika | Fenerbahçe'de Ozan Tufan, koronavirüse yakalandığını açıkladı!

Ozan Tufan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı;

''Bugün yapılan Covid-19 test sonucum malesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim.''

Fenerbahçe, gün içinde yaptığı açıklamada bir futbolcu ve bir personelin koronavirüs test sonuçlarının pozitif olduğunu duyurmuştu.

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