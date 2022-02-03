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Son Dakika: Fenerbahçe'de Ozan Tufan ilk antrenmanına çıktı!

#Fenerbahçe#Ozan Tufan#Antrenman
Son Dakika: Fenerbahçede Ozan Tufan ilk antrenmanına çıktı

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

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Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir’le karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçın ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Mesut Özil ve Altay Bayındır günü takımdan ayrı bireysel çalışmalar eşliğinde tamamlarken; Luiz Gustavo ve Filip Novak da günü tedavi programları ile noktaladı. Milli takımlarından dönen Marcel Tisserand ve Kim Min-Jae ise takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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#Fenerbahçe#Ozan Tufan#Antrenman

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