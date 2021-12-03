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Son Dakika: Fenerbahçe'de öncelik Slaven Bilic iddiası! Alternatiafi Francesco Farioli...

#Fenerbahçe#Slaven Bilic#Francesco Farioli

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-Lacivertli yönetimin, listede ilk sıraya koyduğu Slaven Bilic ile anlaşma sağlayamaması halinde Hırvat hocanın alternatifini de belirlediği iddia edildi.

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Fenerbahçe'de Vitor Pereira deyim yerindeyse topun ağzında... Sarı-Lacivertli yönetim listede ilk sıraya koyduğu Slaven Bilic ile anlaşma sağlayamaması halinde Hırvat hocanın alternatifini de belirledi.

Sabah'ın haberine göre; Vitor Pereira'nın, Göztepe beraberliği ile kredisi biterken, Fenerbahçe'de yeni hocanın kim olacağı konusunda papatya falları açılmaya başlandı.

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Sarı-Lacivertliler'in listesinde Slaven Bilic, Francesco Farioli ve Ömer Erdoğan gibi isimler yer alıyor. Yönetim geçen sezon da isteyip alamadığı Bilic'i ilk sıraya yazmış olsa da ocak ayında boşa çıkacak Hırvat hocada bir sorun yaşanması ihtimaline karşılık Karagümrük'ün çalıştırıcısı Francesco Farioli, öne çıkmış durumda...

32 yaşındaki teknik adamın 2020 yazından bu yana Süper Lig'de çalışması, Türk futbolunu tanıyor olması da artı olarak görülüyor.

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#Fenerbahçe#Slaven Bilic#Francesco Farioli

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