Son dakika: Fenerbahçe'de öfkelenen Emre Belözoğlu maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına gitti

Ülker Stadı'nda konuk ettiği Erzurumspor'u 3 golle geçerek şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, maçın son anlarına doğru öfkelendi.

Mücadelenin son dakikalarına 3-1 sarı lacivertlilerin üstünlüğü ile girilirken, arka arkaya kaçan gol fırsatlarına sinirlenen Belözoğlu, maçın bitmesini beklemedi.

Genç teknik adam, Osayi Samuel ve Samatta'nın yararlanamadığı gol pozisyonlarının ardından maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına gitti.

KARTAL'DAN SONRA İLK

Öte yandan OPTA verilerine göre Emre Belözoğlu, Süper Lig'de İsmail Kartal'dan (2014/15) bu yana Fenerbahçe kariyerine üst üste dört iç saha galibiyetiyle başlayan ilk çalıştırıcı oldu.

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