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GeriFutbol Son dakika: Fenerbahçe'de Nazım Sangare sakatlandı!
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Futbol
Haber Giriş: 26.04.2021 - 16:17 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fenerbahçe'de Nazım Sangare sakatlandı!

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Son dakika: Fenerbahçe'de Nazım Sangare sakatlandı!

Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de sakatlanan Nazım Sangare'nin sol bacak üst arka kısımdaki bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptandığını açıklandı. Milli futbolcunun 2 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşma sonrası sol bacak arka adalesinde ağrı hisseden Nazım Sangare'nin, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda; sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Son dakika: Fenerbahçede Nazım Sangare sakatlandı

Son dakika: Fenerbahçede Nazım Sangare sakatlandı

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