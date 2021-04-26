Son dakika: Fenerbahçe'de Nazım Sangare sakatlandı!
Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de sakatlanan Nazım Sangare'nin sol bacak üst arka kısımdaki bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptandığını açıklandı. Milli futbolcunun 2 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşma sonrası sol bacak arka adalesinde ağrı hisseden Nazım Sangare'nin, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda; sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
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