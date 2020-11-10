Son Dakika | Fenerbahçe'de Nabil Dirar kadro dışı! Takımda istemiyor...
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Nabil Dirar'ı artık takımda istemiyor. Tecrübeli oyuncu, çalışmalarını A takımdan ayrı tek başına sürdürüyor.
Fenerbahçe'de koronavirüsü atlatan Nabil Dirar, buna rağmen takıma katılmadı.
Tecrübeli kanat oyuncusu, Samandıra’da A takımdan ayrı tek başına çalışmalarını sürdürüyor.
Erol Bulut, Nabil Dirar’ı takımda görmek istemiyor. Bu nedenle deneyimli futbolcu ocak ayına kadar bireysel olarak çalışacak.
Sarı-Lacivertliler, ara transfer döneminde Nabil Dirar’a kulüp bularak yolları ayırmaya çalışacak. (Fanatik)
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