Son Dakika: Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya'nın Helsinki'ye attığı gol Avrupa'da olay oldu! Manşetler...

Spor Arena Dış Haberler - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup ederek ikinci maç öncesinde avantaj yakaladı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol pozisyonuna girmekte zorlanan Fenerbahçe, golü bulamadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi.İkinci yarıya daha etkili başlayan sarı-lacivertliler, 65. dakikada genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle öne geçti.

Fenerbahçe, sahadan bu skorla galip ayrılarak ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etti. Eşleşmenin rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA'NIN İLK GOLÜ

Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirdiği Muhammed Gümüşkaya, HJK Helsinki karşısında takımını öne geçiren golü kaydetti. Sarı-lacivertli 20 yaşındaki futbolcu, ilk Avrupa maçına HJK Helsinki karşısında çıkarken, şık bir golle Avrupa arenasına başladı.

GOLÜNÜ ATTI ANCAK ARMAYI BULAMADI

Fenerbahçe'nin forvetsiz ve oldukça eksik bir kadro ile çıktığı HJK Helsinki maçında Muhammed Gümüşkaya, oyuna girdikten 3 dakika sonra topu ağlara gönderirken gol sevinci sırasında ilginç görüntüler yaşandı.

20 yaşındaki futbolcu, ceza sahasının solundan şık bir vuruşla takımına galibiyeti getiren golü atarken gol sevincinde tribünlere koşarak formasındaki armayı öpmek istedi. Ancak formanın üstünde aramasına rağmen armayı bulamadı...

Fenerbahçe'nin önceki gün satışa sunulan yeni formasının tasarımında arma bulunmaması nedeniyle Muhammed Gümüşkaya büyük bir şaşkınlık yaşadı.

DÜNYA BASINI BU GOLÜ KONUŞUYOR

Muhammed Gümüşkaya'nın attığı şık golden sonra formasında öpmek için arma aradığı anlar dünya basınında geniş yer buldu. İngiliz, İspanyol ve İtalyan medyası başta olmak üzere birçok global kurum, Muhammed Gümüşkaya'nın o anlarını manşete taşıdı.

Genç futbolcunun attığı golün güzelliği kadar gol sevincinde armayı öpmek istemesi ancak alternatif forma tasarımında kulüp armaları olmadığı için bunu başaramadığı anlar konuşuldu.

Daily Mail: Armasız tuhaf forma tasarımı futbolcuları bu şekilde şaşırtabiliyor... Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı golden sonra takımın armasını bulmayı ve öpmeyi denerken kafası karıştı...

The Sun: Fenerbahçe'nin golünü atan oyuncunun armayı öpme denemesini izliyoruz... Tabii ki formada arma olmadığını fark etmeden önce...

Marca: Yeni forma tasarımdanki tehlike... Harika bir gol attı, takımının armasını öpecekti ancak...

AS: Hayatının golünü attı ve bunu kutlamak için takımının armasını öpmek istedi ancak başarısız oldu...

Mundo Deportivo: Bir futbolcu gol attıktan sonra takımının armasını öpmek istiyor ve başına bunlar geliyor... İşte modern futbol...

Diário Record: Golünü attı, armayı öpmek istedi ancak formasında arma yoktu...

Globo: Arma nerede? Fenerbahçe'nin alternatif forması, golü atan oyuncunun kafasını karıştırdı...

La Republica: Formada arma nerede? Forma armasız tasarlandı ancak Fenerbahçe forması giyen futbolcu bunu unuttu...