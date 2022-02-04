Son dakika: Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya kiralık gönderildi

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Fenerbahçe, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun Karadeniz ekibine kiralık gönderildiğini açıkladı.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbol Akademimizin son dönemde yetiştirdiği yıldızlardan olan Muhammed Gümüşkaya’nın kariyer gelişim planlaması çerçevesinde, oyuncumuzun ligin geri kalan bölümünde Giresunspor’a kiralık olarak verilmesi kararlaştırılmıştır." denildi.

21 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla bu sezon 18 maçta görev alırken 1 kez de gol attı.

HAKAN KELEŞ AÇIKLAMIŞTI

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, daha önce transfer çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı kadromuza katmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.