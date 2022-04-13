Son Dakika: Fenerbahçe'de Miha Zajc'tan transfer cevabı!

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Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc, sarı lacivertli kulübün gündemine, bireysel performansına ve takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Miha Zajc'ın açıklamaları şu şekilde:

Harika bir hafta sonunu geride bıraktık. İyi bir oyun ortaya koyduk. 3 puanı hak ettiğimizi söyleyebilirim. Maçı domine ettik ve 3 puanı aldık bu da bizler açısından önemliydi. Şimdi bir sonraki maça odaklanacağız. Gerçekten harika bir maçtı ve atmosferdi. Taraftarımız 90 dakika boyunca bizi destekledi. Bu da bizim için artı bir durumdu. Oyunumuza katkı sağladı. Benim açımdan duygulu bir akşamdı. Derbi maçıydı kazanmadığınız zaman kendinizi daha iyi hissediyorsunuz.

Şu an itibariyle harika bir sezon geçiriyorum. Gol anlamında fazla katkı sağladığımı düşünüyorum. Şu an burada olmaktan mutluyum ve takıma minnettarım. Takım anlamında iyi durumdayız. Kişisel olarak sahaya odaklandım. Kendi performansımı yükseltmeye çalışıyorum. Gelecekle ilgili yorum yapmak istemem.

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3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME İDDİASI

Fanatik'in haberine göre yönetim, müthiş bir çıkış yapan Zajc’a yeni sözleşme önermek için kolları sıvadı. Başarılı futbolcunun kontratı önümüzdeki sezonun sonunda bitecek. İtalyan ekiplerinin takibi altında olan Sloven yıldıza 3 yıllık yeni sözleşme teklif edileceği öğrenildi.

Yönetim, yaz aylarında Zajc’a imzayı attırıp yeni sezonda futbolcunun tamamen saha içine odaklanmasını sağlamak istiyor.

MIHA ZAJC'I OZAN TUFAN'A TERCİH ETTİ

Sezon başlangıcına yakın dönemde Sinan Gümüş, Caner Erkin ve Steven Caulker'ı gözden çıkararak herkesi şaşırtan Portekizli hocanın planlarında yer almayan isimlerden birisi de Ozan Tufan olmuştu.

Sarı lacivertliler, devre arasında Ozan Tufan'ı yeniden kadroya katsa da teknik direktör İsmail Kartal, bu oyuncudan verim alamadı. Miha Zajc ise hazırlık maçlarından bu yana gösterdiği performansla formayı ne denli hak ettiğini bir kez daha gösterdi.

PENALTILAR HARİCİ EN FAZLA GOL ATAN İSİM

Sloven orta saha bu sezon 8. golünü kaydetti. Tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli takımdaki performansıyla penaltılar harici en fazla gol atan isim oldu. Öte yandan 27 yaşındaki Sloven futbolcu attığı golle birlikte kariyer rekorunu egale etti. Miha Zajc, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 1 gol daha atması halinde kariyerinin en golcü sezonunu geçirecek.

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