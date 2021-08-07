Son Dakika: Fenerbahçe'de Miha Zajc'tan transfer açıklaması! "Burada mutluyum ama..."

Fenerbahçe'nin Sloven yıldızı Miha Zajc, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe'de olmaktan mutlu olduğunu belirten Zajc, "Burada olduğum için mutluyum. Sezon için ve Avrupa Ligi maçları için pozitif duygularım var. Neler olacağını göreceğiz" dedi.

Geçen sezon Genoa'da özgüveninin arttığı belirten Sloven orta saha, "Geçen sezon benim için çok önemliydi. Çok iyi maçlar oynadım, bu bana özgüven kazandırdı. Şimdi yeni bir teknik adamla çalışıyorum. Daha merkezde oynattığında daha mutlu oluyorum, daha etkili oluyorum. Takıma fayda vermek istiyorum, bunun için de çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

"YENİ SİSTEMDE KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Yeni sistemde kendisini iyi hissettiğini belirten başarılı futbolcu, "Fiziksel olarak iyiyim, sahada kendimi iyi ve formda hissediyorum. Sahada en iyiyi vermeye çalışıyorum. Gol ve asist anlamında katkı yapmaya çalışıyorum. Yeni sistemimizde kendimi daha iyi hissediyorum. Merkezde olduğum için göze daha iyi görünüyor olabilir" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'DE DAHA ÖNCE KÖTÜ DÖNEM GEÇİRDİM"

Daha önce Fenerbahçe'de kötü dönemler geçirdiğini söyleyen Zajc, "Geçmişle ilgili çok konuşmak istemiyorum. Daha önce burada iyi olmayan bir dönem geçirdim. Süre alamadığım zamanlar oldu. Her zaman en iyisini göstermek ve formayı hak etmek gerek. İtalya benim için güzel bir tecrübe oldu. İyi süreler aldım, özgüven kazandım. Bu sezona da iyi başladım. İdmanlara konsantre olmuş şekilde çıkıyorum ve kendimi sahada veriyorum" ifadelerini kullandı.

Genoa'ya yeniden transfer olup olmayacağına dair soruya ise Zajc, "Burada mutluyum. Futbolda her şey olabilir ama şu anda Fenerbahçe'ye, buradaki antrenmanlara, önümüzdeki sezona ve şampiyonluğa odaklanmış durumdayım. Başka bir şey düşünmüyorum" şeklinde yanıt verdi.