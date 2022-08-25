Son Dakika: Fenerbahçe'de Miha Zajc'a 10 milyon Euro'luk teklif! Maxi Gomez, Marega, Serdar Saatçı...

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Son olarak Max Meyer ile yollarını ayıran ve toplamda 12 futbolcusu ile vedalaşan Fenerbahçe, 15.7 milyon Euro (yaklaşık 283 milyon TL) maaş yükünden kurtuldu. Bütçe olarak elini rahatlatan sarı-lacivertlilere buna karşın teklifler gelmeye devam ediyor.

Voetbal 24'ün haberine göre; Club Brugge, sarı-lacivertlilerin başarılı orta sahası Miha Zajc için teklif yaptı.

Adı West Ham United'la anılan Vanaken'in yerini doldurmak için çalışmalara şimdiden başlayan Belçika ekibinin Fenerbahçe'ye Zajc için 8.5 milyon Sterlin'lik (10 milyon Euro) bir teklif yaptığı belirtildi.

Bu sezon şu ana kadar 6 resmi maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Sloven orta sahanın Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Maxi Gomez an meselesi

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Alman basınının ardından İtalyanlar da Maxi Gomez’in Fenerbahçe'ye transferinin an meselesi olduğunu yazdı. Bologna’nın 26 yaşındaki forvet için girişimde bulunduğu ancak Fenerbahçe’nin imza aşamasına geldiği için sonuç alamadığı belirtildi.

Fenerbahçe-Maxi Gomez iddiaları son günlerde yine arttı. Önceki gün Sky Almanya, Sarı-Lacivertliler'in Valencia'ya yaptığı teklifi artırdığı ve Mönchengladbach'a oranla transferde favori konumda olduğunu yazmıştı. Son iddia İtalya'dan geldi. Buna göre Bologna, Uruguaylı oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Ancak Bordo-Mavililer, bu girişimde hayal kırıklığına uğradı. Çünkü Valencia'nın ve Gomez'in Sarı-Lacivertliler ile imza aşamasına geldiği haberini alarak görüşmelerden eli boş döndü.

Fenerbahçe için Serdar Saatçı iddiası

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Serdar Saatçı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda kadro dışı bırakılan ancak özür dilemesinin ardından affedilen 19 yaşındaki savunmacının transfer durumuyla ilgili bomba bir iddia geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe, Serdar Saatçı ile ilgileniyor.

İtalyan basını Sampnews24'te yer alan habere göre, Sampdoria, transferin son günlerinde Serdar Saatçı için temaslarını sıklaştırdı. Bunun yanı sıra genç futbolcuyu Fenerbahçe, Sporting, Bologna, Empoli ve Rennes gibi takımlarından da takip ettiği kaydedildi.

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Serdar Saatçı'nın Beşiktaş ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. 1.90 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri ise 1.6 milyon Euro.

Marega geliyor mu?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelmiş ve maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrılmıştı. Kanarya, bununla beraber santfor transferi için yoğun mesai harcıyor.

Fenerbahçeli yetkililerin, gündemine Moussa Marega'yı aldığı iddia edilmişti.Marega ile ilgilenilmesiyle beraber Al Hilal yönetiminin, konuya dair tavrı merak konusuydu.

A Spor'un Suudi basınından derlediği habere göre, Al Hilal Başkanı Fahad Bin Saad Bin Nafel, Marega'nın transferine dair kararını verdi. Bilindiği üzere Marega, Al Hilal'den yıllık 6 milyon euro kazanıyordu. Fenerbahçeli kurmayların, bu rakamı indirmek için pazarlık halinde olduğu ifade ediliyordu.

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Nafel yönetimindeki Al Hilal kurmayları, Marega'nın transferine onay verdi ancak transfer yasağının kaldırılması şartıyla.

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