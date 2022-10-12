Son dakika: Fenerbahçe'de Miha Zajc ve Michy Batshuayi antrenmana çıkmadı

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Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde, ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman ısınma ve koşuyla başladı. Koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından sarı-lacivertliler top kapma ve pas çalışması da yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla devam etti.



Tedavileri süren Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King, özel program dahilinde bireysel çalışmaya devam ederken soğuk algınlığı geçiren Batshuayi ve kas ağrısı bulunan Zajc bugünkü antrenmana katılmadı. Bu iki oyuncu, Güney Kıbrıs’a gidecek oynayıp oynamama kararı maç saatinde belli olacak.



Fenerbahçe kafilesi, bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan önce Rodos’a oradan Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne gidecek.

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