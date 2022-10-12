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Son dakika: Fenerbahçe'de Miha Zajc ve Michy Batshuayi antrenmana çıkmadı

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#Fenerbahçe#Miha Zajc#Michy Batshuayi
Son dakika: Fenerbahçede Miha Zajc ve Michy Batshuayi antrenmana çıkmadı
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 11:28

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında yarın deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını bu sabah Samandıra da yaptığı taktik antrenmanıyla sürdürdü. Luan Peres, Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King özel program dahilinde bireysel çalışırken Michy Batshuayi ve Miha Zajc antrenmana katılmadı.

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Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde, ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman ısınma ve koşuyla başladı. Koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından sarı-lacivertliler top kapma ve pas çalışması da yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla devam etti.

Tedavileri süren Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King, özel program dahilinde bireysel çalışmaya devam ederken soğuk algınlığı geçiren Batshuayi ve kas ağrısı bulunan Zajc bugünkü antrenmana katılmadı. Bu iki oyuncu, Güney Kıbrıs’a gidecek oynayıp oynamama kararı maç saatinde belli olacak.

Fenerbahçe kafilesi, bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan önce Rodos’a oradan Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne gidecek.

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#Fenerbahçe#Miha Zajc#Michy Batshuayi

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