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Son Dakika: Fenerbahçe'de Miha Zajc kararını verdi! Devre arasında...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Miha Zajc#Transfer
Son Dakika: Fenerbahçede Miha Zajc kararını verdi Devre arasında...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2022 09:49

Fenerbahçe'de Miha Zajc forma giymesinin zora girdiğini düşünüyor ve devre arasında özellikle İtalyan takımlarının tekliflerini yeniden masaya yatırıp Fenerbahçe'den ayrılmayı planlıyor.

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanan Miha Zajc, devre arasını bekliyor.

Geçtiğimiz sezon büyük çıkış yaparak dikkatleri üzerine çeken ve yeni sezona umutla başlayan Sloven futbolcu, lige iyi bir giriş yaptı ancak giderek formasını önündeki isimlere kaptırdı.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'de giymesinin zora girdiğini düşünen yetenekli oyuncu, devre arasında özellikle İtalyan takımlarının tekliflerini yeniden masaya yatırıp Fenerbahçe 'den ayrılmayı planlıyor.

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#Fenerbahçe#Miha Zajc#Transfer

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