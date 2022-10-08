Son Dakika: Fenerbahçe'de Miha Zajc kararını verdi! Devre arasında...

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanan Miha Zajc, devre arasını bekliyor.

Geçtiğimiz sezon büyük çıkış yaparak dikkatleri üzerine çeken ve yeni sezona umutla başlayan Sloven futbolcu, lige iyi bir giriş yaptı ancak giderek formasını önündeki isimlere kaptırdı.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'de giymesinin zora girdiğini düşünen yetenekli oyuncu, devre arasında özellikle İtalyan takımlarının tekliflerini yeniden masaya yatırıp Fenerbahçe 'den ayrılmayı planlıyor.