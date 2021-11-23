Son Dakika: Fenerbahçe'de Miguel Crespo mutluluktan uçuyor! Bugünkü antrenmanda...

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Spor Arena Detay - Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Gruba 5’inci maçında Yunanistan’ın Olympiakos ekibine konuk olacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma ve koşu ile başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışmaları ile sürdü. Kuvvet ve istasyon çalışmaları ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

DERBİDE OYNAYAN İSİMLER REJENERASYON YAPTI

Galatasaray maçında görev alan oyuncuların rejenerasyon yaptığı antrenmanda sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ile Enner Valencia’nın tedavileri sürdü.

Öte yandan sarı lacivertli ekibe geldiği günden bu yana tartışılan isimler arasında yer alan ancak Galatasray derbisinde attığı golle galibiyeti getirerek Fenerbahçe kariyerinde yeni bir sayfa açan Miguel Crespo, bugünkü antrenmanda dikkatleri üzerine çekti.

Derbide forma giydiği için bugünkü idmanda rejenerasyon çalışması yapan Miguel Crespo'nun keyifli görüntüsü gözlerden kaçmadı. Bir hayli neşeli olduğu gözlenen 25 yaşındaki futbolcu, antrenmana damga vurdu.

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İdmanı yerinde takip eden Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe Muhabiri Süleyman Arat, o anlar için "Crespo mutluluktan uçuyor..." ifadelerini kullandı.

"MAÇTAN ÖNCE GUSTAVO VE MESUT ÖZİL SÖYLEMİŞTİ..."

"Böyle bir galibiyet kulüpteki herkesi çok mutlu etti. Luiz Gustavo, bu maçta gol atmanın önemini bana anlatmıştı. Hernan Crespo çok büyük bir futbolcu. Ondan böyle övgüler almak benim için çok önemliydi. Kendisinin böyle bir paylaşım yapması da bu maçın ne kadar önemli olduğunun göstergesi. Maçtan önce Mesut Özil, bana gerçek Fenerbahçeli olmak için Galatasaray'a gol atmam gerektiğini söylemişti. Farklı gol sevinçlerim de oluyor ama o an ne hissediyorsam onu yaptım."

GUSTAVO TAKIMLA ÇALIŞTI

Luiz Gustavo ise idmanın ilk bölümünde takımla çalışmalarda yer alırken ikinci bölümde takımdan ayrı bireysel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, Olympiakos mücadelesinin hazırlıklarını yarın saat 10.30’da Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı idmanla tamamlayacak.

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14.00’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak uçakla Yunanistan’a gidecek olan Fenerbahçe, TSİ 19.30’da basın toplantısı gerçekleştirecek.