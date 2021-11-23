Son Dakika: Fenerbahçe'de Miguel Crespo mutluluktan uçuyor! Bugünkü antrenmanda...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Küçük Müslüme’nin dedesi tutuklandıKüçük Müslüme’nin dedesi tutuklandı!#Müslüme
Vücudu fabrika ayarlarına sıfırlayan virüs Ve bu hiç iyi bir şey değil...Vücudu fabrika ayarlarına sıfırlayan virüs! Ve bu hiç iyi bir şey değil...#Kızamık
Terimi bekleyen ağır ceza Yiyorsa...Terim'i bekleyen ağır ceza! 'Yiyorsa...'#Fatih Terim
Erken seçim olmayacak... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023'Erken seçim olmayacak'... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023#Cumhurbaşkanı Erdoğan
MHP lideri Bahçeliden çok net mesaj: Erken seçim falan yokMHP lideri Bahçeli'den çok net mesaj: Erken seçim falan yok!#MHP
Korona sırrı deşifre oldu Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuşKorona sırrı deşifre oldu! Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuş#Koronavirus
Adliye önünde zafer pozu vermişlerdi Tekrar yargılanıyorlarAdliye önünde zafer pozu vermişlerdi! Tekrar yargılanıyorlar#ZONGULDAK
Merkel kararlı: Bu iş bitecek İşte görevi bırakmadan önceki son hedefi...Merkel kararlı: Bu iş bitecek! İşte görevi bırakmadan önceki son hedefi...#ALMANYA
Kilosu 50 bin lirayı buluyor... Dünyanın en pahalısında inanılmaz hile At kılıyla taklit ediyorlarKilosu 50 bin lirayı buluyor... Dünyanın en pahalısında inanılmaz hile! At kılıyla taklit ediyorlar#Safran
Bakan Bilginden asgari ücret açıklaması: Aralık sonuna kadar beklemeyeceğizBakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Aralık sonuna kadar beklemeyeceğiz#Asgari Ücret
Yatırımcılar dikkat Ons altın neden düşüyorYatırımcılar dikkat! Ons altın neden düşüyor?#Altın
İkinci el otomobillerin fiyatı sıfırları yine geçti Uzman isim uyardı: Tefeciliktir, fırsatçılıktırİkinci el otomobillerin fiyatı sıfırları yine geçti! Uzman isim uyardı: Tefeciliktir, fırsatçılıktır#İkinci El
Derbiye Kim damgası Kerem gider, tutamazsınız, Yıllarca Azizsilin, şimdi de AlisilinDerbiye Kim damgası! 'Kerem gider, tutamazsınız', 'Yıllarca Azizsilin, şimdi de Alisilin'#Galatasaray-Fenerbahçe
Derbide sürpriz konuk Milyarder kulüp sahibi...Derbide sürpriz konuk! Milyarder kulüp sahibi...#Galatasaray-Fenerbahçe
Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyorAsgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor#Asgari Ücret
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'de Miguel Crespo mutluluktan uçuyor! Bugünkü antrenmanda...

#Fenerbahçe#Miguel Crespo#Antrenman
Son Dakika: Fenerbahçede Miguel Crespo mutluluktan uçuyor Bugünkü antrenmanda...

Galatasaray derbisinde attığı golle Fenerbahçe'ye kritik bir galibiyet getiren Miguel Crespo, son dönemdeki dedikoduların gölgesinde sarı lacivertli kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Haberin Devamı

Spor Arena Detay - Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Gruba 5’inci maçında Yunanistan’ın Olympiakos ekibine konuk olacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma ve koşu ile başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışmaları ile sürdü. Kuvvet ve istasyon çalışmaları ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Son Dakika: Fenerbahçede Miguel Crespo mutluluktan uçuyor Bugünkü antrenmanda...

DERBİDE OYNAYAN İSİMLER REJENERASYON YAPTI

Galatasaray maçında görev alan oyuncuların rejenerasyon yaptığı antrenmanda sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ile Enner Valencia’nın tedavileri sürdü.

Öte yandan sarı lacivertli ekibe geldiği günden bu yana tartışılan isimler arasında yer alan ancak Galatasray derbisinde attığı golle galibiyeti getirerek Fenerbahçe kariyerinde yeni bir sayfa açan Miguel Crespo, bugünkü antrenmanda dikkatleri üzerine çekti.

Derbide forma giydiği için bugünkü idmanda rejenerasyon çalışması yapan Miguel Crespo'nun keyifli görüntüsü gözlerden kaçmadı. Bir hayli neşeli olduğu gözlenen 25 yaşındaki futbolcu, antrenmana damga vurdu.

Haberin Devamı

İdmanı yerinde takip eden Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe Muhabiri Süleyman Arat, o anlar için "Crespo mutluluktan uçuyor..." ifadelerini kullandı.

"MAÇTAN ÖNCE GUSTAVO VE MESUT ÖZİL SÖYLEMİŞTİ..."

"Böyle bir galibiyet kulüpteki herkesi çok mutlu etti. Luiz Gustavo, bu maçta gol atmanın önemini bana anlatmıştı. Hernan Crespo çok büyük bir futbolcu. Ondan böyle övgüler almak benim için çok önemliydi. Kendisinin böyle bir paylaşım yapması da bu maçın ne kadar önemli olduğunun göstergesi. Maçtan önce Mesut Özil, bana gerçek Fenerbahçeli olmak için Galatasaray'a gol atmam gerektiğini söylemişti. Farklı gol sevinçlerim de oluyor ama o an ne hissediyorsam onu yaptım."

GUSTAVO TAKIMLA ÇALIŞTI

Luiz Gustavo ise idmanın ilk bölümünde takımla çalışmalarda yer alırken ikinci bölümde takımdan ayrı bireysel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, Olympiakos mücadelesinin hazırlıklarını yarın saat 10.30’da Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı idmanla tamamlayacak.

Haberin Devamı

14.00’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak uçakla Yunanistan’a gidecek olan Fenerbahçe, TSİ 19.30’da basın toplantısı gerçekleştirecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Miguel Crespo#Antrenman

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyor

Asgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor

#Asgari Ücret
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay