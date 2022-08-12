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Son Dakika: Fenerbahçe'de Michy Batshuayi transferi ciddiye bindi! Anlaşma yakın...

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#Transfer#Fenerbahçe#Michy Batshuayi
Son Dakika: Fenerbahçede Michy Batshuayi transferi ciddiye bindi Anlaşma yakın...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 09:00

Forvetteki diğer adaylarda gelişme yaşanamaması üzerine menacerlerin önerdiği Michy Batshuayi işi ciddiye bindi. Chelsea, sözleşmesinin son senesi olmasına rağmen Belçikalı oyuncuyu bedelsiz kiralamaya hazır. Anlaşma sağlanırsa Fenerbahçe, 4 milyon Euro’luk maaşın 3 milyonunu ödeyecek. Ücretin kalan bölümünü İngiliz ekibi verecek. Performanstan memnun kalınırsa, sezon sonunda Batshuayi ile uzun süreli sözleşme yapılabilir.

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Maxi Gomez için Valencia ile yapılan pazarlıklarda bir türlü anlaşma sağlanamadı. Taraflar son bir görüşme daha yapacak ancak aradaki fark 4 milyon Euro.

Fanatik'in haberine göre; Sörloth’un da Türkiye’ye gelmek istememesi nedeniyle bir anda Michy Batshuayi ismi, forvet adayları arasında ilk sıraya yükseldi. Bunun iki önemli nedeni var. İlki, geçen sezonu Beşiktaş ’ta geçiren yıldız futbolcunun Türkiye’ye ve İstanbul’da yaşamaya alışık olması. Diğeri ise ekonomik şartlar...

Chelsea’dan büyük kolaylık

Belçikalı oyuncunun Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Buna rağmen Maviler, kadroda düşünmediği Batshuayi’yi bedelsiz olarak kiralamaya hazır. Üstelik İngiliz ekibinin Fenerbahçe ’yi cezbeden tek tavrı bu değil. 28 yaşındaki oyuncu Chelsea’den 4 milyon Euro maaş alıyor. Fenerbahçe ilk görüşmede bunun 2.5 milyon Euro’sunu verebileceğini söyledi. Ancak pazarlıklar sonrası Sarı-Lacivertliler, 3 milyon Euro’ya kadar çıktı. Eğer Sarı-Lacivertliler bu transferi bitirmeye karar verirse, Batshuayi, aradaki farkı da Chelsea’den alacak.

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Sezon sonunda bedava!

Michy Batshuayi gelmesi halinde bu sezonu kiralık olarak geçirecek. Eğer performansıyla Fenerbahçe Yönetimi’ni ikna edebilirse, sezon sonunda boşa çıktıktan sonra yıldız futbolcuyla uzun süreli bir sözleşme için masaya oturulabilir. Belçikalı forvet, geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla 42 resmi maça çıktı. Batshuayi, 14 kez ağları havalandırırken, 5 de asist yaptı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Michy Batshuayi

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