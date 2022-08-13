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Son Dakika: Fenerbahçe'de Michy Batshuayi tamam, Maxi Gomez ve Moussa Dembele için yeni gelişme...

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#Transfer#Fenerbahçe#Michy Batshuayi
Son Dakika: Fenerbahçede Michy Batshuayi tamam, Maxi Gomez ve Moussa Dembele için yeni gelişme...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 08:26

En iyi oyuncuyu almak için forvet transferini sona bırakan Fenerbahçe, Michy Batshuayi’ye istediği an imza attıracak aşamaya getirdi. Ancak Sarı-Lacivertliler, Maxi Gomez ve Moussa Dembele için son bir girişimde bulunduktan sonra son kararını verecek.

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Sezon bittiğinde Fenerbahçe’nin en önemli eksiği, kaliteli bir forvet olarak görülüyordu. 11 transfer yapıldı, sezon başladı, Sarı-Lacivertliler’in en önemli eksiği hâlâ kaliteli bir golcü...

Fanatik'in haberine göre; yönetim, geçen sezonu Beşiktaş ’ta kiralık olarak geçiren Michy Batshuayi’yi bedelsiz olarak kiralamak için Chelsea ile anlaştı. Oyuncuyla da el sıkışıldı. Ancak Sarı-Lacivertliler, Belçikalı forvete imza attırmadan önce iki yıldız için son kez girişimde bulunmak için harekete geçti: Maxi Gomez ve Moussa Dembele...

Bu kararda, taraftarların Batshuayi ismine büyük tepki göstermesinin etkili olduğu iddia edildi.

Newcastle aradan çekildi

Valencia, Gomez için 12 milyon Euro istiyor. Fenerbahçe Uruguaylı oyuncuyla prensip anlaşmasına varsa da İspanyol ekibiyle bir türlü orta yolu bulamadı. Bu hafta kulüpler arasında bir görüşmenin daha gerçekleşmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertliler’in 8 milyon Euro ve bonustan oluşan teklifini biraz daha artıracağı kaydedildi. Gomez’e ilgi gösteren Newcastle’ın farklı isimlere yönelmesi, oyuncunun Fenerbahçe’ye yönelmesi yönetimin en önemli avantajları.

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Dembele’nin kontratı bitiyor

Moussa Dembele ise Fenerbahçe’nin geçen sezondan beri istediği bir isim. Bu sezon Lyon’u ikna etmek biraz daha kolay. 26 yaşındaki forvet sözleşmesinde son seneye girdi ve Fransız ekibinin yenileme teklifine yanaşmadı. Lacazatte transferi sonrası Lyon, Dembele’yi gözden çıkarttı ve bedelsiz kaptırmamak için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Fransız kapıyı 15 milyon Euro’dan açsa da bu rakamın çok daha düşüğüne ‘evet’ demeleri muhtemel. Fenerbahçe Yönetimi, pazarlıklarla bonservis bedelini makul bir seviyeye çekmeye çalışacak.

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#Transfer#Fenerbahçe#Michy Batshuayi

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