Son Dakika: Fenerbahçe'de Michy Batshuayi ile yollar ayrılıyor! İngiltere'ye gitti... İşte kazandıracağı bonservis...

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2021-2022 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık oynayarak Süper Lig'e 'Merhaba' diyen Michy Batshuayi geçen sezon başında sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye katılmıştı. 3.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Chelsea'den takıma kazandırılan Belçikalı golcü sezonu 20 gol, 2 asistle tamamladı. Fakat tecrübeli oyuncu Beşiktaş'ta olduğu gibi yine performansıyla taraftarın bir türlü gözüne giremedi.

Talip yağıyordu

Fenerbahçe de geçen sezon Jorge Jesus'la büyük hayal kırıklığı yaşadı, sezonu ikinci tamamladı. Bu sezon ise Kanarya oldukça iddialı bir kadro kurdu. Hücum hattını Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve Ryan Kent gibi yıldızlarla güçlendiren Sarı-Lacivertliler'de, Batshuayi gözden çıkarıldı. Transfer listesine adı yazılan 29 yaşındaki forvete talip yağdı.

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Bonservisi belli oldu

İngiltere başta olmak üzere Avrupa'dan birçok isteyeni olan golcü oyuncunun geleceği merak ediliyordu. A Spor'un haberine göre Batshuayi yarışını Nottingham Forest kazandı. Ada ekibi hem yıldız oyuncuyla hem de Fenerbahçe'yle anlaşmaya vardı. Haberlere göre; Kırmızı-Beyazlılar, Belçikalı forvet için 6.5 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Sağlık kontrollerinden geçecek

Öte yandan Michy Batshuayi'nin bugün de İstanbul'dan ayrıldığı ve İngiltere'ye gittiği iddia edildi. Deneyimli golcü, Nottingham Forest için sağlık kontrollerinden geçecek.