Son Dakika: Fenerbahçe'de Michael Kraft ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe, kaleci antrenörü Michael Kraft ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, kaleci antrenörü Michael Kraft ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Sarı lacivertli kulüp, 2021-2022 sezonu yapılanması çerçevesinde takımda düşünülmeyen Micheal Kraft'a katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.
İŞTE O AÇIKLAMA
2021-2022 sezonu yapılanmamız çerçevesinde kaleci antrenörümüz Michael Kraft ile yollarımız ayrılmıştır. Kraft’a bugüne kadarki katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz.
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