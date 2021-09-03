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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'de Michael Kraft ile yollar ayrıldı
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Futbol
Haber Giriş: 03.09.2021 - 09:37 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'de Michael Kraft ile yollar ayrıldı

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Son Dakika: Fenerbahçe'de Michael Kraft ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, kaleci antrenörü Michael Kraft ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, kaleci antrenörü Michael Kraft ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüp, 2021-2022 sezonu yapılanması çerçevesinde takımda düşünülmeyen Micheal Kraft'a katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

İŞTE O AÇIKLAMA

2021-2022 sezonu yapılanmamız çerçevesinde kaleci antrenörümüz Michael Kraft ile yollarımız ayrılmıştır. Kraft’a bugüne kadarki katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz.

Son Dakika: Fenerbahçede Michael Kraft ile yollar ayrıldı

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