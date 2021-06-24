Son Dakika: Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç ve başkan adayı Eyüp Yeşilyurt canlı yayında konuştu! "Tesis tuvaletine dahi almayın..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Adayı Eyüp Yeşilyurt, hafta sonu gerçekleştirilecek olan seçimli olağan genel kurula ilişkin FB TV'de değerlendirmelerde bulundu.

Başkan adayı Eyüp Yeşilyurt'un açıklamaları şu şekilde:

Bu kongre sürecinde arkadaşlarımızla oturduk, Fenerbahçe demokrasisi adına karar aldık. Ali Bey'in yalnız kalmaması için böyle bir karar aldık. Buraya gelene kadar bu yolun çok taşlı dikenli bir yol olduğunu gördük. İnsanların dedikleriyle demediklerini tutmadığını gördük. Bu yola çıkarken saf ve temiz duygularla çıkmıştık. Bizi yolumuzdan çevirmeye çalışanlarla karşılaştık ama buraya geldik.

1907 adında bir imza kampanyası düzenledik. Bu kampanyayla Türkiye'deki 81 ili bu genel kurul için birleştirmekti. Bana 200 imza topladın mı diye soruyorlar. 232 imza topladık ama dün akşam 78 imzamızın aidat ödemediğini öğrendik. Bana imza veren 5 kişi de imzasını geri aldı. Yapacak bir şey yoktu. Biz bu yola Ali Bey'e değer katmak için çıktık. Onu itibarsızlaştırmamak adına çıktık. Aziz Bey de bizim değerimiz, Ali Bey de bizim değerimiz. Başkanlarımızın değersizleştirilmesi bize bir şey kazandırmak. Camia olarak birleşmeyi istiyorum ben tribünden gelen biri olarak.

Başkan Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

Fenerbahçe seçimlerinde ne kadar çok aday, demokrasimiz için o kadar iyi. Son seçimlerde en fazla iki aday çıkıyor. Eyüp Bey'in demokrasi için yola çıkmış olması değerlidir. Keşke daha çok aday olsa. Tartışa tartışa doğru yolu buluruz. Eyüp Bey samimi duygularla yola çıktığı zaman kendisini ve arkadaşlarının canını sıkan tecrübeleri olmuş. Bundan da rahatsızlık duymuş. Kendisiyle birkaç gündür tanışıyoruz. Fenerbahçe ile ilgili düşüncelerini, Fenerbahçe tarihini, geçmişteki tecrübelerini anlattı. Fenerbahçe için var olan kimlikteki bir arkadaşım olarak tanıdım. Tanıdığıma da çok memnun oldum. Yayına beraber katılmamızı istedi. Önümüzdeki iki günde kongremiz var. Üyelerimize rica ediyorum gelip katılsınlar. Fenerbahçe'nin demokrasi şölenine imkanı olan herkesin katılmasını rica ediyorum. Önemli bir aidat oylamamız var. 50 TL'yi arttırma tartışmamız var bunu yarın oylayacağız. 3 yeni şubemizi de oylayacağız. Bu oylamaların sağlıklı yapılabilmesi için üyelerimiiz kongrelerimize davet ediyorum.

Civar oteller doldu. Yurt dışından ve Anadolu'dan üyelerimizin gelmesi beni mutlu etti. Pandemi şartlarında ufak çaplı toplantıları bile yapamıyorduk. Fenerbahçe için hayırlı olmasını diliyorum.

SORU - CEVAP BÖLÜMÜ

Eyüp Yeşilyurt: Kulüp televizyonuna çıkma imkanını bize sağladığı için başkanımıza teşekkür ediyorum. Benim, başkanımız Ali Bey'e sorularım olacak bunları sormak istiyorum. 3 sezondur çok kötü sezonlar yaşadık. Geçmiş 3 sezonu geri bırakarak gelecek 3 sezonda neler olacağını merak ediyorum.

Ali Koç: Geçmiş 3 sezonun birinde felaket bir sezon geçirdik. Futbol şubesindeki baştan aşağı değişim, transfer tercihleri sezonu çok sıkıntılı geçmesine sebep oldu. İkinci sezon bir yapılanmaya gittik. İşler çok kötü değildi. Yanlışlarımız olsa da 22. hafta şampiyonluğun en büyük adayıyken 7 haftada 21 puanın 18'ini kaybettik. Hakem faciaları sebebiyle yarıştan koptuk. Bu sezon da yine aldığımız dersler doğrultusunda yaptığımız hamleler, transfer tercihleri... Geçen 2 sezon olmasa bu sezon başarılı sayılabilirdi. Gelecek için şunları söyleyebilirim. Kadromuzun %70'i hazır. Yerli kuralına da uygun haldeyiz diy4ebilirim. Baştan aşağı yapılanma gerekmeyecek. İnşallah Pazartesi günü hocamızı açıkladığımızda sezonu açacağız. Sağlık kontrolleri için 5'inde Topuk Yaylası'na gitmeyi planlıyoruz. Samandıra'yı çözmemiz lazım. Orada istediğimiz atmosferi yakalayamadık. Futbolcularımız pırlanta giib çocuklar. Geçmişte de bize hizmet etmiş arkadaşlarımız var. Pırlanta gibi çocuklar ama sahada sonuna kadar savaşan, çimleri ısıracak, sonuç ne olursa olsun bitiş düdüğüne kadar elinden geleni yapabilecek bir aileyi oluşturamadık ama bu sene olacak. Oyuncuların da hal ve tavırları farklı olacak. Bu sene bile son dakikada kaçırdığımız şampiyonluğu alsaydık arka arkaya devam ederdik. Futbolcular sonuç ne olursa olsun maaşlarını alıyorlar. Cezayı çeken önce mali açıdan kulüp oluyor, ardından da manevi açıdan taraftar. Samandıra daha küçük bir yapı olacak.

Eyüp Yeşilyurt: Bir taraftar olarak Çubuklu'nun değerini biz çok iyi biliyoruz. Bir dutbolcu geliyor, sahamızda Çubuklu'yu yere atıyor. Ali Bey'den rica ediyorum, bu Çubuklu formayı yere atan oyuncuyu tesisin tuvaletine bile almayın.

Ali Koç: Kim vardı öyle futbolcu?

Eyüp Yeşilyurt: Caner Erkin vardı başkanım.

Ali Koç: Geçmişte böyle bir şey vardı ama yakın zamanda var mıydı? Bütün futbolcuların bireysel yetenekleri var. Eyüp Bey'in demek istediklerini anlıyorum ama formayı yere atmasının yanı sıra o forma için neler yaptığını da görmek lazım. Yarım sezon olmuş geleli, maç öncesi maç sonrası reaksiyonlarını görmelisiniz üst seviyede. Bazıları da yıllardır burada ama aynı reaksiyonu göstermiyor. Bu karakter meselesi.

Eyüp Yeşilyurt: Bu kulüp satılacak mı? Sahiplik modeli gelecek mi?

Ali Koç: Bu, üzerinde çalışmamamıza rağmen sürekli gündeme getiriliyor. Bunu ekonomi yazarlarıyla yaptığım toplantıda genel biz gözlem olarak söyledim. UEFA, derneklik konusunu anlayamıyor. 3 yılda bir muhatap değişiyor UEFA nezdinde. Öyle bir durum olsa bile Fenerbahçe taraftarı, hisseleri kendisi alır tekil bir şahısa ve şirkete bırakmaz. Bazı haberlerde benim kulübü kendime borçlandırarak satın alacağım haberler çıkıyor. Biz bundan pek bahsetmiyoruz ama belgelerde gerek borç, gerek hibe olarak gözüksün, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yönetim olarak görülmemiş bir fedakarlığımız var maddi olarak. Başka kulüplerde eski başkanların haciz durumları oldu. Bizde olsa yer yerinden oynar.