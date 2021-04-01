Son Dakika: Fenerbahçe'de Metin Sipahioğlu'ndan olay açıklamalar! Başvuru gerçeğini anlattı ve Beşiktaş için '5 şampiyonlukları var' sözleri...

Fenerbahçe Spor Kulübü İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, FB TV'de yayınlanan programda sarı lacivertli kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in sarı lacivertli ekibin 1959 öncesi şampiyonluklara ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuruya dair açıklamalarına cevap veren Metin Sipahioğlu, 9 şampiyonluk konusunda daha önce herhangi bir resmi başvurularının olmadığını söyledi ve ilk kez resmi bir başvuruda bulunduklarını söyledi.

Metin Sipahioğlu ayrıca 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda Beşiktaş'ın da hakkı olan ve alması gereken 5 şampiyonluğu olduğunu ifade etti.

İŞTE METİN SİPAHİOĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

"Bir kez daha mecburi bir yayın için, hicar duyarak, bu duyguya da alışarak karşınızdayız. Birkaç hafta önce yaptığımız derbiyle ilgili Galatasaray başkan ve yöneticilerinin açıklamalarına cevap vermek için yayın yapmıştık. Bizde hiçbir açıklama gelmeden sayın başkan çıkıp yine Fenerbahçe'yi hedef alıyor. Yanlış bilgilendirerek, bilgisizce konuşuyor. Artık art niyet seziyoruz. Bugün yine bilgi ve belgelerle kanıtlarımızı sunacağız. Bugün yine mecburiyetten kullanmak zorunda kalacağımız üslup için kamuoyundan özür diliyorum. Benim iki katı yaşımdaki Galatasaray Kulübü Başkanı'na cevap vermek benim hiç istemediğim bir yer ama onlar bu açıklamaları yapmaktan utanmıyorsa biz de çıkarız bunlara cevap veririz."

"BURASI FENERBAHÇE CUMHURİYETİ"

"Galatasaray'ın 1959 öncesi TFF tarafından düzenlenen turnuvalardaki şampiyonluklarımızla ilgili yaptığımız başvuruya panikle ve lobi faaliyeti yürüterek yaptığı açıklamalarda önce ilk olarak Mustafa Cengiz'in 'Fenerbahçe Cumhuriyeti' pankartıyla ilgili açıklamalarına cevap vermek istiyorum. Daha önceki programda Galatasaray Başkanı'nın Fenerbahçe ve devletimizi karşı karşıya getirme çabamızla ilgili uyarmış ve hata yaptığını söyleyip geçmiştik. Ama bu durum bir ay içinde ikinci kez olursa bunda kasıt vardır. Galatasaray gibi milyonlarca insanı birleştiren bir kulübün başkanı bunu ikinci kez söyleyince cevap vermek zorundayız. Fenerbahçe Kulübü'nün kuruluşundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti'ni tek cumhuriyet olarak gördüğü ortadadır. Hangi kulübünse cemaatlerin, tarikatlerin yanında gezindiği, bir cemaat liderinin 'Onları dualarla, himmetlerle ayağa kaldırmamız gerek' dediği kulüp biz değiliz. Şampiyonluk posterlerinden FETÖ'cü isimleri çıkaran Fenerbahçe değildir sayın Mustafa Cengiz. Burası Fenerbahçe Cumhuriyetidir. Bu bir metafordur. Bu tip metaforlar her kulüpte vardır. 2013 yılında Galatasaray kulübünün 'Tek krallık Galatasaraylılık' şeklinde pankartı var. Biz de çıkıp 'Galatasaray cumhuriyeti tanımıyor, krallıkla yönetilmek istiyor' mu diyelim? Akıl yaşta değil baştadır. Biz bunu yapmayız. Galatasaray sürekli yalan beyanlarla devletimizi meşgul etmeye çalışıyor. Son maçta da savcılara ve adaletimize başvurdular. Devletimizin kurumlarını bu boş ve yalan beyanlarla meşgul etmeyin."

"FENERBAHÇE'NİN GEÇMİŞİ TERTEMİZDİR"

"Galatasaray Başkanı ve yöneticilerinin her hafta Fenerbahçe ile devletimizi karşı karşıya getirmeye yönelik açıklamalarına cevap vermek zorunda mıyız? Fenerbahçe Cumhuriyetinin veya Fenerbahçe Kulübünün geçmişi tertemizdir. Şampiyonluk posterlerimiz de her yerde eksiksiz asılıdır."

VOLKAN DEMİREL VE AZİZ YILDIRIM ÖRNEĞİ

"1959 yılı öncesi şampiyonluk başvurumuz bir kulüp politikasıdır. 5-6 yıl önce eski başkanımız Aziz Yıldırım döneminde kulüpte bir komite kuruldu. Şekip Mosturoğlu komitenin başındaydı. Ben de kulüp üyesi olarak bu komitede görev almıştım. Yani bu çalışmalar sadece bizim dönemimizde değil, daha önce gündeme gelen bir kulüp politikasıdır. Eski başkanımız Aziz Yıldırım, 2014 yılındaki şampiyonluk töreninde 'Gerçekteki 28. şampiyonluğumuz' sözlerini hatırlatırız. 2014 yılı şampiyonluğundan sonra kaptanımız Volkan Demirel'in 'Herkes 4. yıldız vurgusu yapıyor, bizim 19 şampiyonluğumuz var ama müzemizde 28 şampiyonluk vsr. Biz 6. yıldıza gidiyoruz' şeklinde açıklamaları var."

BAŞVURU İÇİN NE ZAMAN KARAR VERİLDİ?

"Bu başvurunun gündem değiştirmek, müflis tüccar benzetmesiyle ilgili de açıklamalar var. Biz göreve geldiğimiz zaman da bu başvuru için kararlıydık. İlk 2 sene iletişim çalışması yapacağımızı, ardından da hukuki başvurumuzu yapacağımızı söylemiştik. Hukuki başvurumuzu da yaptık. Başarılı veya başarısız olduğunuz dönemde başvurmakla ilgisi yok. Haklıysanız her zaman başvurabilirsiniz. Suyun karşı tarafındakiler hiçbir zaman haksızlığa uğramadıkları, her zaman kollandıkları için zamandan bağımsız hak arayışına girme çabamızı anlayamazlar."

"BU YAPTIĞIMIZ İLK VE TEK RESMİ BAŞVURU"

"Sakin kalmaya çalışıyorum. Galatasaray'da Divan Kurulu Başkan Adayı olmuş Türker Aslan, aynı beyanı yaptı. Daha önce aynı başvuruyu yaptılar reddettik, yeni ne belge çıkmış da başvuruyorlar demiş. Türker Aslan ve Haluk Ulusoy gibi isimlerle Türk futbolu nasıl dönemlerden geçmiş görüyoruz. Ortada bir gerçek var. Fenerbahçe Kulübü'nün konuyla ilgili hiçbir kuruma resmi başvuru yapmamıştır. Ne TFF'ye, Ne tahkime, Ne TBMM'ye... Kulübümüzün yaptığı bu başvuru, ilk resmi başvurumuzdur. Muhteşem bir başvuru yaptık. Alper Pirşen ve ekibine teşekkür ediyorum. Daha önce yaptığımız bir başvuru belgesi çıkarsınlar. Çıkaramazlar. Özür de beklemiyoruz çünkü daha önceki iddialarını çürüttüğümüzde sesleri çıkmadı. Birim başvurumuz yok ki ret cevabı alalım."

"ÇOK BİLGİSİZCE AÇIKLAMALAR"

"Çok bilgisizce açıklamalar. 'Hırsızsınız demiyorum ama...' diyor Sayın Mustafa Cengiz. Bunlar çok vahim açıklamlar. Hırsızlık iması var. Bir süre Galatasaray'ın Türk futbol tarihini nasıl yanıltmaya çalıştığıyla ilgili bir belge ve bilgiler paylaşalım."

"Türkiye Cumhuriyeti ve TFF 1923 yılında kuruldu. Daha önce İstanbul ve İzmir ligi yapılmaktaydı. 1924 yılında TFF ilk defa Türkiye'de ulusal bazda bir Türkiye Futbol Şampiyonası düzenledi. Bunun adı da Türkiye Futbol Birinciliği'ydi. TFF'nin resmi sitesinde yer alan küpürlerde ilk Türkiye şampiyonunun Harbiye olduğu açıklaması var. Türkiye Şampiyonası ve deplasmanlı Milli Küme bu yılda başamış. Bu şampiyonaya 12-13 farklı şehir katılmış. Her şehir kendi içinde yarışıyor, ardından Ankara'da şehir birincilerinin katıldığı turnuvayla ilk şampiyon Harbiye olmuş. 1935 yılı şampiyonluğumuzda 35 şehir katılıyor."

"Atatürk'ün bir belgesi var bu konuda; 'Bu turnuvada ulaşım masraflarının yarısını devlet karşılayacaktır' şeklinde talimatı var. 1924 yılındaki turnuvaya Atatürk'ün verdiği önemi görüyoruz. Türkiye Futbol Birinciliği 1924'ten 1950 yılına kadar yapılıyor. Milli Küme de 1954'e kadar sürüyor."

"Bir de Federasyon Kupası var 1959 öncesi. Beşiktaş bunda iki kez şampiyon olmuş ve daha önce bu iki şampiyojluk yıldız hesabına katılmıştır. Dünyanın her tarafından ulusal olan turnuvalar şampiyonluk hesaplarına dahil edilmiştir. BAz alınan iki kriter var; Ülke federasyonu kurulmuş mu? Turnuvalar ulusal olarak oynanmış mı?"

"Haluk Ulusoy döneminde yıldız hesabı yapıldı. 1959 öncesi şampiyonluklar hiçe sayıldı. Dönemin Tahkim Kurulu Başkanı, yangından mal kaçırır gibi 1959 öncesini sildi. Şimdi yaptıkları açıklamalarla da itirafçı oluyorlar. Galatasaray da verdiği dilekçeyle 1959 öncesi şampiyonlukları kendisinin saydırmadığını itiraf ediyor."

GALATASARAY'IN TEZLERİ VE METİN SİPAHİOĞLU'NUN CEVAPLARI

"1959 öncesi ulusal turnuvalar yoktu: Adı üstünde Türkiye Futbol Birinciliği ve Milli Küme. Türkiye Futbol Birinciliği 12 şehirle başlıyor, 16'ya çıkıyor ve 24'e ulaşıyor. Bugün Süper Lig'de bile 12 şehir yok. Milli Küme de 3 şehir arasında oynanıyordu."

"Kısmi ulusaldı deniliyor. Süper Lig'in de 1959-67 arasında oynana yılları 3 şehir arasında oynanmaktaydı. İstanbul, İzmir ve Ankara dışında takımların Süper Lig'e katılmasına izin verilmedi. Milli Takımımız da 1968 yılına kadar bu üç şehir dışından hiçbir oyuncu oynatmadı. 1968 yılına kadar Milli Takımımız da kısmi takım mıydı? Saymayalım mı onu da?"

"BEŞİKTAŞ'IN HAKKI OLAN VE ALMASI GEREKEN 5 ŞAMPİYONLUĞU VAR"

"Beşiktaş'ın aldığı şampiyonluklar haklı ama Fenerbahçe'nin başvurusu haksız diyorlar. Avrupa kupaları 1955'te başlamış. Ondan önce UEFA yok zaten. O zaman bütün ülkeler 1955'Ten önceki şampiyonlukları saymasın. Böyle saçma şey olur mu? Beşiktaş'a 1959 öncesi iki şampiyonluk haklı olarak verildi. Bizce Beşikaş'ın 5 şampiyonuluğu daha var. Beşiktaş'ın başvurusu kolayca kabul edilmiş. Bu sebeple de 1959 çizgisi esnektir ve daha da aşağı inecektir."

"3-5 maç oynayıp şampiyon oldular deniliyor. Bu da yanlış. Önce kendi liginizde ve şehrinizde şampiyon olmalısınız. Daha sonra gidip Türkiye Futbol Birinciliğinde oynuyorsunuz. Bazen 20-25 maça tekabul ediyor. Milli Küme'de de önce kendi bölgenizde yükselmeniz lazım. Orada da yine 20-25 maça çıkabiliyor. Bizim 3-5 maçla şampiyonluğumuz yok ama İtalya'da Genoa'nın 2 maçla şampiyonluğu var. Mustafa Cengiz bunu bilsin. Almanya'da ve Belçika'da da çok daha az maç sayısıyla şampiyonlar çıkmış."

"Milli Küme ve Türkiye Futbol Birinciliği profesyonel dönemde değildi, yıldız hesabına katılamaz, deniliyor. Genoa takımının 9 şampiyonluğu var. Bugün bir şampiyonluk daha alsalar yıldız takacaklar. Her ülkede amatör dönemde oynanan maçlar var. Hepsi sayılıyor. Dünya Kupası da amatör dönemde başlıyor. Onu da saymayalım o zaman."

RAPID WIEN ÖRNEĞİ

"Lig formatında oynanmadı, diyorlar. Milli Küme deplasmanlı bir lig. İstanbul, Ankara ve İzmir arasında. Türkiye Futbol Birinciliği'nde ise önce şehir liginizde şampiyon olmanız lazım. Daha sonra Türkiye Futbol Birinciliği elemelerine katılıyorsunuz. Avrupa'nın birçok ülkesinde ligler eleme usulü oynanmış. 1903 yılında Almanya'da Leipzig'in şampiyonluğu var. Eleme usulüyle kazandıkları şampiyonluk Bundesliga kupasının üzerinde yazıyor. Avusturya takımı Rapid Wien'in bile şampiyonluğu kabul edilmiş durumda Almanya'da. Biz kendi şampiyonluklarımızı kabul etmiyoruz adamlar gidip Avusturya takımının şampiyonluğunu kabul etmiş."

"Milli Küme ve Türkiye Futbol Birinciliği aynı yıllarda oynandı. Bir sezonda iki şampiyonluk olmaz, diyorlar. Milli Küme ve Türkiye Futbol Birinciliği aynı yıllarda oynandfı ama hiçbir zaman aynı anda oynanmadı. TFF o dönem kulüplere turnuva düzenlediğini bildiriyor. Takımlar da bu turnuvalara katılıyor. O takımlar enayi miymiş? Takımlar alın teriyle yarışmış ve şampiyon olmuşlar, 50 yıl sonra bir kulüp çıkıp 'Aynı yılda iki şampiyon var, sayılamaz' dedi diye emekleri boşa mı gitsin?"

"GALATASARAY DİYE BİR KULÜP ÇIKACAK VE 40 YIL ÇÖPE ATILACAK..."

"İtalya'da 1921/22 yılında federasyon içinde bir ayrım oluyor. İki farklı turnuva yapılıyor. Bugün İtalya iki şampiyonluğu da tanıyor. Arjantin'de hala açılış ve kapanış ligi var. Bizde her zaman değil ama zaman zaman aynı takvim liginde düzenlenmiş. Bu ulusal turnuvalara katılan takımlara enayi diyelim o zaman. Galatasaray diye bir kulüp çıkacak, başkan bazında böyle bir dilekçe verecek ve 40 yıl çöpe atılacak."

"BEŞİKTAŞ'IN 5 ŞAMPİYONLUĞU VAR"

"Peki Galatasaray buna niye karşı çıkıyor? Galatasaray'ın 1923 ile 1951 arası 1 şampiyonluğu var. Fenerbahçe'nin 9, Beşiktaş'ın 5 şampiyonluğu var. Bu şampiyonluklar sayılırsa işlerine gelmeyecek. Bugüne kadar saydırtmamayı başardılar. Her ülke, federasyon kurulduğundan bu yana şampiyonlukları sayıyor. Belki 2 yıl sonra yapay zeka ağırlıklı maçlar yönetilecek ve hakem olmayacak. O zaman 'Artık hakemler yok, format değişti, bugünden itibaren sayalım' mı diyeceğiz? Federasyon oynatmış mı bu ulusal şampiyonaları? Evet. O zaman bunun karşısında durmamalısınız."

"Galatasaray'ın resmi sitesinde efsanesi 'Baba' Gündüz Kılıç'ı anlatırken, Ankara Demirspor'un Türkiye Şampiyonu olmasıyla ilgili bir dölüm var. Finalde Fenerbahçe'yi 3-0 ve 6-0 yenerken Ankara Demirspor forması giyiyormuş o dönem Gündüz Kılıç. Galatasaray Ankara Demirspor'un şampiyonluğunu tanımış. Ankara Demirspor bugün başvuru yaptı. Nasıl çıkıp, resmi sitenizde Gündüz Kılıç'ı anlatırken kullandığınız Türkiye şampiyonluk başvurusuna itiraz edeceksiniz?"

"Bir belge daha var. Galatasaray Spor Kulübü'nün 100 yılın Öyküsü ismiyle çıkardığı kitapda 1939 yılındaki şampiyonluklarını anlatmışlar. Kitapta 'Galatasaray artık kendi yalnızca kendi ilinde değil, Türkiye genelinde de şampiyon olmuş bir takımdır' ifadeleri yer alıyor. Ben Galatasaray'a sormak istiyorum; Siz bu belgeleri hazırlarken, 1959öncesi şampiyonlukları olan kulüplerin haklı başvurularını hesap etmeden resmi sitenizde Gündüz Kılıç'ı ve 1939 yılındaki şampiyonluğunuzu anlatırken bugünü düşünmediniz. Sayın Mustafa Cengiz, kim hırsız? 1923'ten itibaren bizzat TFF'nin oynattığı, büyük efsanelerin, Metin Oktayların, Gündüz Kılıçların, Lefterlerin oynadığı bu şampiyonlukları sırt bir şampiyonluğunuz var diye katletmeye çalıştınız. Daha önce yaptınız. Artık iletişim çağındayız. Sizin dışınızda buna itiraz eden yok. Türkiye'nin geneli bu şampiyonlukların haklı olarak kazanıldığını düşünüyor. Biz mi hırsızız siz mi hırsızsınız?"

"Türkiye'ye son bir şey sormak istiyorum. 1959 yılı öncesi Galatasaray da 1 değil de 8-9-10 şampiyonluk kazanmış olsaydı, bu şampiyonluklarla çoktan barışılır, bu şampiyonluklar Türkiye'nin tarihi olarak kabul edilir, belgeseller çekilir, tarihimizde yerini alır mıydı almaz mıydı? Bu şampiyonlukların neden sayılmadığı belli. Verdikleri çabadan belli. İtiraf nezdinde açıklamalar bunlar."

"Bu talebimiz, Türk futbolunun tarihiyle barışma başvurusudur. Diğer kulüpler de başvurdu. Her kulübün başvurusu kendini bağlar. Gençlerbirliği de başvurmuş. Ankara Demirspor da başvurmuş. Başka kulüpler de başvurabilir. Bu mesele sadece Fenerbahçe'nin değil, bütün kulüplerin meselesidir. Takımlar çatır çatır oynamış şampiyon olmuşlar. O dönemdeki ülke şartlarına bakarsanız o şampiyonluklar daha değerlidir. Çamur içinde oynanan futbol, eldiven yokmuş. ayakkabılar kötüymüş... Daha değerli mücadeleler bunlar."

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