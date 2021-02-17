Son Dakika: Fenerbahçe'de Metin Sipahioğlu açıklamalarda bulunuyor! Galatasaray'a çok sert cevap...

Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi Metin Sipahioğlu, FB TV'de canlı yayınlanan Gündem Özel programında Galatasaray derbisi sonrası yaşanan olay ve tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Metin Sipahioğlu'nun açıklamalarını ve gelişmeleri canlı aktarıyoruz...

"GALATASARAY YÖNETİMİNİN YALANLARINI, İFTİRALARINI SOMUT BİR ŞEKİLDE KANITLAMAK İÇİN BURADAYIZ"

"Galatasaray cephesinden 5 defa açıklama geldi. Başkanı, yardımcısı, konuştu da konuştu. Önemli bir maçımız vardı. Karagümrük maçımızı kazandıktan sonra başkanımızla bir araya gelip durum değerlendirmesi yaptık. Bu açıklamaları muhatap alıp almamayı çok düşündük. Ama çamura at izi kalsın mantığının tatsız sonuçlar verdiğini gördük. Galatasaray yönetiminin yalanlarını, iftiralarını somut bir şekilde kanıtlamak için buradayız."

"GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEDİĞİNİ ALIR, İSTEDİĞİNİ ALMAZ"

"Galatasaray cephesinden inanılmaz yalanlar üretildi. Bu seviyeyi biz yaratmadık. Yalan ve iftira seviyesini onlar yarattı. Bu ciddi bir suç. Hem yalan söylüyorlar hem bilgisizler. Bir kere İstanbul'daki tüm stadyumlarda protokol tribünün yetkisi spor il müdürlüklerine aittir. Biz gittiğimiz herhangi bir deplasman maçında listeyi yaparız ve Ankara'ya göndeririz. Ankara bu listeye ya onay verir ya vermez. Gençlik Spor İl Müdürlüğü istediğini alır, istediğini almaz. Bu yetki ne Fenerbahçe ne Galatasaray'dadır. Derbide de müdürlük yetkileri Galatasaray'ı müthiş bir şekilde ağırladı."

"İNSAN UTANIR YA!"

"İnsan bu görüntüleri izlerken utanır ya. Rahat bir şekilde giriyorlar, isim bile sorulmadan stada giriyorlar. Galatasaray yönetiminin söylediği birinci yalan bu şekilde. Somutlarıyla gösteriyoruz. İsim kontrolü bile olmamış, herkes rahat bir şekilde girmiş stada. Bu zaten normal bir durum, böyle değilmiş gibi davranılması anormaldir. Hepsi yalan! Sadece yalan. İnsan diyecek bir şey bulamıyor, koskocaman, kanıtlanan bir yalan!"

ŞİFRE 1907 POLEMİĞİ



"Galiba fazla film izliyorlar, sanata düşkünler. Hayal güçleri çok yüksek. Bir açıdan yüksek, bir açıdan düşük. Söyledikleri ikinci yalan da her 1907 diyeni stada aldılar yalanı. İkinci yalan, Şifre 1907 yalanı. Böyle şifreli seyirci almak ne Fenerbahçe ne Türkiye tarihinde olmuştur. Bu açıklanabilecek bir durum değildir. Nasıl bilgilendiriyorlar anlamak mümkün değil. 200 kişi alacaktık stada. O yüzden protokole mi geldiniz, 1907 tribününe mi geldiniz diye soruyorduk. Mustafa Cengiz bunları gerçekten söylüyorsa çok büyük bir hata yapıyor. Ona bilgiyi verenler çok yanlış yapıyor. Türkiye'nin hiçbir stadına şifre ile taraftar alamazsınız. Buna çocuklar bile inanmaz. Maalesef Mustafa Cengiz 'çocukça' diye bir tabir kullanmış ama asıl çocukça yalanların neler olduğunu kamuoyu görmüştür şimdi.

DERBİDE 3000 TARAFTAR VAR MIYDI?

"Tüm yalanlara gülerek başlıyoruz. Yusuf Günay'ı Fenerbahçe camiası olarak çok ciddi bir şekilde uyarıyoruz. Fenerbahçe taraftarları için militan kelimesini kullanmaya kimsenin hakkı yok. Kendisini çok ciddi uyarıyoruz. Bu söylemler Türk sporunu çok farklı yerlere götürür, bunun altından kalkamaz. Hem yalan söyleyeceksin, hem de militan diyeceksin. Bu iş çok tehlikeli yerlere gidiyor. Taraftar olarak çok farklı şeyler söyleyebilirim ama milyonların temsilcisi olarak bizler böyle kelimeler kullanamayız."

"EMNİYET 250 KİŞİNİN OLDUĞUNU TESPİT ETTİ"

"Maraton tribünlerinde tek bir insan bile yok. Üst loca olan kısım pankartla kapalı. Alt localar da beyaz brandalarla kapalı. Diğer locaların da dolu olduğunu söylüyorlar. Bırakın insanları, localar kapalı zaten. 1907 locasında çok ciddi boşluklar bırakılarak 250-300 kişi alınmıştır. 1907 Tribünü'nün 1265 kişilik kapasitesi var. Görüntülerle sabit, boşluklar var. Orta kısımda sadece 250-300 kişi var. Galatasaray yönetimine sesleniyorum. Nerede bu 3000 kişi? Ya çıkıp özür dileyeceksiniz, ya da yalanlarıyla yaşamaya devam edeceksiniz. Ama bundan sonra Galatasaray yönetiminin yalanlardan beslendiğini tüm Türk spor kamuoyu bilecek. Bu kadar rahat yalan söyleyemezsiniz. Görüntülerde sabit. Ne 3000, ne 5000 kişi var. Sadece 1907 locasında 250-300 kişi var. Zaten emniyet tespit yaptı ve 250 kişinin olduğunu tespit etti. Emniyetin tespitlerinde de bu sayılar sabittir zaten."

ONYEKURU VE BELHANDA'NIN GÖRÜNTÜLERİ İLE 'HOLİGANLIK' SÖZLERİ

"Biz yönetici kimliğimiz ile buradayız. Taraftar kimliğimi ile konuşsak iş çok farklı yerlere gider. Galatasaray takımı, maç sonu içeri giderken bazı oyuncular protokol tribünlerine bazı hareketlerde bulundular. Bizim maç sonu tebrik eden başkanımız varken Galatasaraylı yöneticilerin nasıl holigan gibi, çileden çıkmış gibi davrandığını görecek herkes. Galatasaray yönetim kurulu üyelerinin nasıl holigan kimliğine büründüklerini tüm Türkiye görsün. Biz gittiğimiz hiçbir yerde bunu yapmadık. 45 maçtır böyle bir şeyi ilk kez gördük. Galatasaraylı futbolcular kendi tribününe gittikten sonra geri dönüyorlar. Onyekuru ve Belhanda, protokol tribününe çocukça hareket yapıyorlar. Galatasaraylı yöneticiler de susturmak yerine, protokol tribününden hepsi eller havada, provakasyonlu, holigan edasında tezahürat yapıyorlar. 2-3 senelik yönetim hayatımda ilk kez karşılaştığım bir durum. Bu kadar seviyesizlik ve saygısızlık olunca da biz de gerekli uyarılarımızı onlara yaptık, onlar da içeri girdiler. Tüm Türkiye edepsizliği, seviyesizliği kimin yaptığını bu görüntülerde görüyor zaten."

"BU KADAR HADSİZ AÇIKLAMALAR KABUL EDİLEMEZ"

"Mustafa Cengiz çok yanlış yapıyor. Bu kadar hadsiz açıklamaları kabul edebilmemiz mümkün değildir. Mustafa Cengiz çok ciddi şekilde yanlış yolda. Ya o yanlış yolda, ya da onu yönlendirenler yanlış yönlendiriyor. Ama bu yol, yol değildir."

"NASIL BU KADAR RAHAT YALAN SÖYLEYEBİLİYORLAR"

"Bu kadar rahat nasıl yalan söyleyebiliyorlar ya? Anlamak mümkün değil. Voleybol maçında çok güzel bir ortam olmuş, niye bu ortamı bozmaya çalışıyorsun? Ali Koç, alkışlamasını istemiş, Mustafa Cengiz de alkışlamış. Görüntüler ortada, kimse kimsenin yanına gidip alkışla demiyor. Ali Koç'un alkışlayın diyerek Mustafa Cengiz'in takımımızı alkışladığı yalanını da böylece somut bir şekilde ortaya koyduk. Görüntüler ortada zaten, bizim yaptığımız çok bir şey yok. O kadar rahat yalan söylersen, yalanlar da bu kadar rahat şekilde ortaya çıkar zaten."

"KAYNAK BELLİ, ETEBO"

"Maçtan sonra stadın içindeki soyunma odalarında insanlar sevinebilir. Ama buralardan ortaya çıkan görüntülere tabii ki ceza verilebiliyor. Görüntüyü ortaya koyan, kendi soyunma odasında görüntüleri çeken, kendi oyuncuları Etebo. Öyle bir şekilde lanse ediliyor ki sanki biz Fenerbahçe olarak komplo kurmuşuz, soyunma odasına kamera yerleştirmişiz de görüntüleri biz servis etmişiz... Nereden çıktığı belli olmayan görüntüler diyorsun. Kaynağı belli olmadan zaten sosyal medyaya servis edemezsin. Türkiye her şeyin farkında zaten. Etebo'nun kendi resmi hesabından, hatta Galatasaray ismini de yanlış yazmış, servis edilmiş görüntüler. Kaynak belli, Etebo. Herkes her şeyin farkında zaten."

"BU CEZA EMSAL NİTELİĞİNDEDİR"

"Bu görüntülere ceza vermezseniz yarın öbür gün herkes böyle şeyler paylaşabilir. O yüzden bu ceza emsal niteliğindedir. Biz hiçbir maçtan sonra böyle küfür edip paylaşmadık. Ceza olmazsa herkes maçtan sonra küfürlü görüntüleri paylaşsın o zaman, öyle şey olur mu ya?"

"Yanlış olan ne biliyor musunuz? Küfür eden futbolcuyu küfrü savunarak korumaya çalışmak. Bu artık yalanın yanında çok büyük çelişkidir. Buna artık biz değil, spor kamuoyu yorum yapsın. İşler çok farklı yerlere gidiyor. Etebo'nun da ceza alması lazım diyen var da o bizim işimiz değil. Normalde bir oyuncu sosyal medyasında hakarete varan paylaşımlar yaparsa 6 maça kadar ceza alabiliyor. Onların Etebo'nun da ceza almamasına sevinmesi lazımken Arda niye ceza aldı diyorlar. TFF 38. madde gayet açık."

"ŞANTAJ YAPMIŞLARDI..."

"Elimde birçok futbolcunun fotoğrafı var ama vermiyorum demesi şantaj içeriyor. İki sene önce Galatasaray şampiyonluğa giderken VAR kayıtları elimizde var diyerek şantaj yapmışlardı, kimse nasıl var diye sorgulamadı. Çok ciddi bir ithamdı bu. "

"TRANSFERDE USULSÜZLÜK YAPIP OYUNCULARI AYIRTMAK İSTİYORLAR"

"Galatasaray yönetimi malesef transferlerde usülsüzlük yapıp kulübünden önce oyuncularla anlaşıp, onları ayartmak istiyor. Oyuncuyu yanınıza alırsanız yapacağınız bonservis pazarlığında eliniz güçlenir. Onlar önce oyuncuyla anlaşıp, onlar Galatasaraylı diyerek işleri kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Bu durum TFF ve FIFA'nın kurallarına aykırı bir durumdur. Son olarak bunu Oğulcan Çağlayan transferinde de yaşadık. Oğulcan transferi bizi bağlamaz ama usülsüzlük cezasını söylemek zorundayız. Türkiye'nin hemen hemen tüm Anadolu kulüpleri bu anlayıştan rahatsız. Anadolu kulüpleri ne kadar futbolcu satarsa o kadar para kazanacak. Oyuncu ile önceden anlaşırsanız tüm kulüpler bundan rahatsızlık duyar. Belki diğer kulüpler de konuşmaya başlar. Biz Fenerbahçe olarak her zaman TFF ve FIFA kurallarına göre transferleri yapıyoruz. "

"VEDAT ÇOK İYİ GALATASARAYLI DİYEREK MEDYAYI MANİPÜLE ETTİLER, AYNI ŞEYİ ŞİMDİ İRFAN CAN KAHVECİ TRANSFERİNDE YAPMAYA ÇALIŞTILAR"

"Fenerbahçe'nin bitirmek istediği transfer varsa oyuncudan önce kulübüyle görüşüyor, kulüple anlaşılması halinde oyuncuyla görüşüyor. Daha önceden Vedat için de aynı şeyi yapmışlardı. Rize'de bir aslan yatıyor dediler, çok iyi bir Galatasaraylı dediler. Vedat'ı da zor durumda bıraktılar. Vedat çok iyi Galatasaraylı diyerek tüm medyayı manipüle ettiler. Vedat'ın zaten sonradan küçüklükteki Fenerbahçe formalı fotoğrafları ortaya çıktı. Aynı şeyi İrfan Can Kahveci transferinde de yapmaya çalıştılar."

"İRFAN CAN GALATASARAYLI OLSA ÖRNEK ALDIĞI İKİ İSİM FENERBAHÇE'NİN İKİ SEMBOL İSMİ OLMAZ HERHALDE"

"İrfan Can'ın transfer olmadan önce açıklamaları var. Örnek olarak aldığı futbolcuların Emre Belözoğlu ve Alex de Souza olduğunu söylüyor. Galatasaraylı bir futbolcunun örnek aldığı iki isim Fenerbahçe'nin iki sembol ismi olmaz herhalde, araya bir Galatasaraylı eklerdi. Maalesef onların sözünün bir itibarı da kalmamıştır. Vedat'a hasta Galatasaraylı demek, İrfan için aynı cümleleri kurmak meziyet ister. Vedat Muriqi, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ile ilgilenmişsiniz, konuşmuşsunuz, fotoğraflar çekilmişsiniz. Fenerbahçe istemiş, 1-2 gün içinde transferi bitirmiş. O kadar yakınsanız nasıl imzalayamadınız? 3'te 3 yapmışız. İnsan bunları konuşurken çekinir biraz. Onlar çekinmiyorsa biz de çekinmeyiz."