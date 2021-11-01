Son Dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil'in son durumu! İdmana çıkmadı, takımı topladı...

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Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak ligde üst üste 3. yenilgisini alan Fenerbahçe'de Mesut Özil'in sakatlık durumu merak konusu oldu.

Konya'da alınan yenilgiyle ek olarak takımın çok önemli 3 futbolcusunu da sakatlığa kurban veren sarı-lacivertlilerde Mesut Özil'in son durumu tartışma konusu olurken, edinilen bilgiye göre kasık ağrısı süren yıldız futbolcu bugünkü antrenmanda yer almadı.

Mesut Özil'in sakatlık sürecinde iki antrenman kaçırdığı ifade edildi.

Karşılaşmada sakatlık yaşayıp oyuna devam edemeyen Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo'yla ilgili Fenerbahçe'den açıklama yapılmıştı.

Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil'in antrenman sonrası takım arkadaşlarıyla bir araya geldiği bilgisini paylaştı.

"Fenerbahçe’de Kaptan Mesut Özil’den arkadaşlarına uyarı

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Sarı Lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, antrenman sonrasında takım arkadaşlarını topladı ve konsantrasyon uyarısında bulundu.

Takımın kalitesinin son üç haftadaki skorlardan çok daha fazlasını gerektirdiğine değinen Kaptan Mesut Özil, takım arkadaşlarına birbirlerine destek olarak bir takım olarak biran önce toparlanmaları ve sezon başındaki takım kimliklerine geri dönmeleri gerektiğini söyledi.

Puan kayıplarının doğal olarak moralleri düşürdüğüne değinen Özil, “Hepiniz yüksek profesyonellik seviyesinde oyuncularsınız. İstediğimiz sonuçları alamadığımız bir 3 hafta geçirdik. Ancak yeniden kazanmaya başlamak bizim elimizde. Geçmişe takılı kalmadan önümüze bakmamız gerekiyor. Hepimiz bunun için hazırız.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli futbolcular antrenmandan sonraki takım toplantısından "hedef birliği" motivasyonu ile ayrıldılar."

ALTAY BAYINDIR AMELİYAT OLDU

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altay Bayındır’ın omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen Acromioclavikuler seperasyon gözlemlenmiştir. Oyuncumuzun operasyon geçirmesine karar verilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Enner Valencia’nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespiti yapılmış, konservatif tedavi uygulanması uygun görülmüştür. Luiz Gustavo’nun sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilip tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Sakatlanan isimlerden Altay Bayındır Pazar günü ameliyat olmuş ve tedavisine ameliyatın ardından devam edilmişti.

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KULÜP YERİNE PEREIRA AÇIKLADI

Uzun süre sahalardan uzak kalacak bu 3 oyuncu dışında Fenerbahçe'de Mesut Özil de Konyaspor maçı öncesi sakatlanmıştı. Konyaspor maçının son antrenmanına sakatlığı nedeniyle katılmayan Mesut hakkında maçtan dakikalar önce Vitor Pereira, "Mesut kasığından bir sakatlık yaşadı o yüzden bugün burada değil" ifadelerini kullanmıştı.

EN SON 28 EKİM'DE ANTRENMANA ÇIKTI

Pereira Mesut'un sakat olduğunu açıklamasına rağmen Fenerbahçe'den konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. En son 28 Ekim'de antrenmana çıkan tecrübeli futbolcu sonrasındaki antrenmanlarda yer almazken, sarı-lacivertli kulübün yayınladığı antrenman fotoğraflarında da bulunmadı.

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Tecrübeli futbolcu, bugünkü antrenmana da katılmazken kulüpten konuya dair bir açıklama yapılmadı.

Teknik Direktör Vitor Pereira ile arasının bozuk olduğu uzun süredir iddia edilen Mesut Özil'le ilgili sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama yapılmaması ise hem şaşkınlık yarattı hem de dedikoduları alevlendirdi.

ANTWERP MAÇINDAN SONRAKİ TEPKİSİ OLAY OLMUŞTU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile oynadığı maçta oyundan alınan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, yedek kulübesine gelirken çok sinirlenmiş ve su şişelerini tekmelemişti.

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Maçtan sonra yaptığı açıklamada tepkisinin Vitor Pereira'ya olmadığını söyleyen Mesut, "Sevgili Fenerbahçeliler, dün akşam oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam!" ifadelerini kullanmıştı.