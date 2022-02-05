Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil'e Endonezya'dan sürpriz talip

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F.Bahçe’nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil’e sürpriz bir talip çıktı. Endonezya Ligi’nde mücadele eden Cilegon Kulübü’nün sahiplerinden Rudy Salim, Mesut’u transfer etmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Endonezya medyasından Pikiran-Rakyat’a konuşan Salim, “Mesut Özil’e yoğun ilgimiz var. Daha önce de bunun için çalışmıştık. Onu transfer etmek istediğimiz şeklindeki açıklamalarımız şaka değildi” ifadelerini kullandı.

BONSERVİSİ ÖDEMEYE HAZIRLAR

Salim, tecrübeli futbolcunun bonservisi için talep edilecek miktarı ödemeye hazır olduklarını da bildirdi.

Fenerbahçe’nin geçen yılın ocak ayında Arsenal’dan transfer ettiği Mesut Özil, sarı lacivertli formayla çıktığı 34 resmi karşılaşmada 8 gol atıp 3 asist yaptı.

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HULL CITY TARAFTARININ BÜYÜK BEKLENTİSİ

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Fenerbahçe'nin İranlı santraforu Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katan ve takımın başına da Trabzonspor'un efsane isimlerinden Gürcü teknik direkrör Shota Arveladze'yi getiren Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Süper Lig'den yolu geçmiş başka isimleri de takımına kazandırma amacında...

Özellikle Fenerbahçe'de beklentilerin çok uzağında kalan ve bir türlü formunu yükseltemeyen Mesut Özil ismi öne çıkmıştı. Hull City taraftarının da takıma katılmasını istediği 34 yaşındaki yıldız 10 numara için Acun Ilıcalı'nın sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

MLS İDDİASI

Tecrübeli futbolcunun menajerinin ABD'de takım aradığı ve Meust Özil'in de MLS'te oynamaya sıcak baktığı öne sürülmüştü.

Mesut'un Fenerbahçe'den ayrılması halinde MLS'e gideceği iddialar arasında yer almıştı.