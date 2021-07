Son Dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya övgü

Kamp döneminden yeni Teknik Direktörü Vitor Pereira’ya, transfer sürecinden hedeflerine ve taraftarların kendisine olan ilgisine kadar birçok konuya değinen Mesut Özil’in açıklamaları şu şekilde:



İlk olarak yeni sezon hazırlıklarını değerlendiren Mesut Özil, “Antrenmanlar çok iyi gidiyor. Hocamız geldi. Oyun tarzını bize iletiyor, nasıl oynatmak istediğini. Herkes çok pozitif bakıyor. Antrenmanlar her zaman kamp geçirdiğinizde çok sert geçiyor. Hazırlığımızı yapıyoruz. İnşallah sezon sonunda da kupayı kaldırırız.” dedi.

TAKIMDA HERKES MUTLU



Takımdaki birliktelikle ilgili Mesut, “Özellikle Caner’le çok güzel anılarımız oluyor. Bugün antrenmanımız hafifti çünkü son günlerde bayağı sert antrenmanlar yaptığımız için bugün hocamız antrenmanı biraz hafif yaptı. Herkes mutlu, herkes heyecanlı, herkes her şeyini veriyor takım için, Fenerbahçe camiası için. Mutluyuz. Kampımızı yapıp sakatlıksız bir şekilde sezona başlamak istiyoruz.” diye konuştu.

VITOR PEREIRA HAKKINDA



Yeni Teknik Direktör Vitor Pereira’yla ilgiliyse Özil, “Takımla çok iyi iletişim kurabiliyor. Zaten Fenerbahçe camiasını, Türk futbolunu çok iyi biliyor. O yüzden geldiği için çok mutluyuz. Antrenmanlarda belli oluyor nasıl oynatmak istediği. Mesela takımın hücum yapmasını istiyor. Bu da bizim istediğimiz çünkü biz Fenerbahçe’yiz. Her takıma karşı kazanmak istiyoruz. Hoca da bunu temsil ediyor. Oyunculara çok yardım ediyor, oyuncularla konuşuyor. Herhangi bir şey olduğu zaman kapısının her zaman açık olduğunu da söyledi. Çok pozitif bakıyoruz. İnşallah onunla başarıya ulaşabiliriz. Oyuncu için bu çok önemli. Bazı günler zorluk çekebilirsin; oynayan oyuncu, oynamayan oyuncu…. Her oyuncuya önem veriyor. Herkesle aynı gemiye binip o gemiyle şampiyonluğa ulaşmak istiyor. O yüzden çok önemli.” ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARA DA ÇOK YARDIM EDİYOR"

Kamuoyuna yansıyan ‘hocamızın sahaya yansıtmak istediği oyun tarzı beni inandırdı’ şeklindeki ifadeleriyle ilgili Mesut, “Fenerbahçeyiz. Her zaman, her sene şampiyonluğa oynayan bir takımız. Onun için önde hücum etmek lazım. Takım olarak adımlarımızı atmamız lazım. Antrenmanda da her şey belli oluyor. Akıllı bir hoca, ne yapacağını biliyor. Oyunculara da çok yardım ediyor. Güzel günler geçiriyoruz burada, herkes mutlu. Böylece takım olarak şampiyonluğa oynayabilirsin.” şeklinde konuştu.

Yoğun antrenman programına alışık olduklarını sözlerine ekleyen Mesut, “Yorucu oluyor ama alışığız. Biz futbolcular izinden sonra her zaman kamp yaptığımız için ilk günler tabii biraz sert geçiyor, ayaklarda biraz ağrılar falan oluyor ama alışığız. Sakatlık kimse yaşamadı çok şükür. Mutluyuz, huzurluyuz. Önümüze bakıyoruz. İnşallah sezon sonu şampiyonluğa ulaşırız.” dedi.

"BAŞKANIMIZLA DİYALOG OLARAK ÇOK İYİYİZ"

Başkan Ali Y. Koç’la olan diyaloğu ve Fenerbahçe’ye transfer süreciyle ilgili Mesut Özil, “Başkanımızla diyalog olarak çok iyiyiz. Aramızda hiçbir problem yok. Her zaman Fenerbahçe’ye gelmek istiyordum, Fenerbahçeliyim. Konuşmalar oldu. Ne istediğini, takım olarak neler başarabileceğimizi anlattı. Takım olarak yani, o önemli. Sonuçta herhangi bir futbolcu da olsan, kim olursan ol kendin bir şeyler başaramazsın. Takım olarak, bir aile olarak belirli bir şeyler kurarsanız o zaman o başarıya ulaşabilirsiniz. Başkan da bu adımları söyledi. Beni inandırdı. O yüzden Fenerbahçe’deyim ve çok mutluyum.” diye konuştu.

"FENERBAHÇE'YE GELDİĞİMDE FİT DEĞİLDİM"



Kendi formunu değerlendiren Mesut Özil, “Fenerbahçe’ye ilk geldiğimde tam fit değildim çünkü korona vardı, zor dönemler yaşadım Arsenal’le olsun… Ondan sonra transfer olacak mı, olmayacak mı… Çok şeyler vardı. Ondan sonra geldiğimde huzura kavuştum ama maalesef sakatlandım. Ama bu sezon kamp yapıyorum. İlk andan beri takımla buradayım. Kendimi elimden geldiği sürece iyi hazırlamaya çalışıyorum. Tabii ki futbolcu olarak sahada takıma yardım etmek istiyorum, elimden geleni de yapacağım.” açıklamasını yaptı.



Bir futbolcu olarak her zaman hazır olması gerektiğini ise Mesut Özil şu sözlerle ifade etti:



“Futbolcu olarak her zaman hazır olmalısın. Tabii ki bazı dönemler oluyor, insan yoruluyor. İnsanlık hali. Fitim, sağlıklıyım, önemli olan o. %100 hazırım.”

"ÇOK GÜÇLÜ BİR FENERBAHÇE GÖRECEKSİNİZ"

Kendisi ve takım özelinde geçtiğimiz sezonun özeleştirisini yapan Mesut, “Geldiğimde zor bir dönemden geçiyorduk Fenerbahçe olarak. Futbolcu olarak önemli olan takımda huzur olması ve bunu ben bugün daha iyi yaşıyorum. Herkes mutlu, gülüyor antrenman sert olsa bile insanlar %100 takıma destek veriyor, elinden geleni yapmak istiyor. Böyle devam ederse, sakatlık falan olmazsa bu sezon çok güçlü bir Fenerbahçe göreceksiniz.” dedi.



Hedeflerini ise Mesut şu sözlerle dile getirdi: “Hedefim Fenerbahçe’yle şampiyon olmak. Bir de kendi stadımızda oynadığımızda o atmosferi yaşamak istiyorum. Futbolcu olarak elimden geleni yapacağım, takıma yardım edeceğim. İnşallah sonunda Allah da nasip ederse camiamıza hediye etmek istiyoruz.”



Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olmamızla ilgili de değerlendirmeler yapan başarılı futbolcu, “Tabii ki sonuçta sadece Fenerbahçe’yi temsil etmiyorsunuz, tüm Türkiye’yi temsil ediyorsunuz. O yüzden kora kor mücadele edeceğiz. İnşallah orada da başarılı oluruz.” diye konuştu.



TARAFTARLARIN KENDİSİNE OLAN İLGİSİNİ İSE MESUT ÖZİL ŞU SÖZLERLE DEĞERLENDİRDİ:

“Çok mutluyum. Eskiden de Türkiye’ye geldiğimde insanlar her zaman anlayışlı karşılıyordu beni. İnanılmaz, gurur verici bir şey. Sonuçta bizim camiamız bu şampiyonluğu bekliyor. Elimden geldiği sürece sahada savaşacağım, mücadele edeceğim, takıma yardım edeceğim. Hediye olarak da inşallah camiamıza şampiyonluğu veririz.”

"DÜNYADA ASİST OLARAK BİRAZ MEŞHUR OLDUM..."

Tüm dünyanın asistleriyle tanıdığı Mesut Özil, bu yeteneğiyle ilgili de değerlendirmeler yaptı. Bir futbolcu olarak kendi oyunculuğunu anlatmanın zor olduğunu belirten Mesut, “Sahada herhangi bir pozisyon gördüğümde aklıma geliyor. Zaten ben topu almadan düşünen bir insanım. Top da geldiğinde, belirli bir pozisyonu gördüğümde takım arkadaşıma pası atıyorum. Tabii ki dünyada asist olarak biraz meşhur oldum. Galiba önceden düşünüyor olmamdan geliyor.” dedi.



‘Sezona başlarken gol ya da asist anlamında kendine hedef koyar mısın?’ şeklindeki soruya ise Mesut Özil, “Hayır. Bir futbolcu olarak her zaman şampiyonluğa oynarsın. Sonuçta bu kampı ne için yapıyoruz? Hedeflerimiz var. Büyük camiada, büyük kulüplerde oynuyorsan bu hedeflere ulaşmak için elinden geleni yapıyorsun. Hedefim ilk olarak sağlıklı olmak, sağlıklı kalmak, sakatlık yaşamamak. Bir de takımla hedeflerimize ulaşmak.” cevabını verdi.



Yeni sezon formalarıyla ilgili, “Formaları çok güzel buldum. Tanıtımında yer aldım. Formayı önceden görme ve giyme şansım oldu. Benim favori formam her zaman çubukludur. İnanılmaz yapmışlar. Sabırsızlıkla bekliyoruz. O formayı inşallah Kadıköy’de giyip büyük galibiyetler, zaferler yaşarız.” değerlendirmesini yaptı.

"BEN İNGİLTERE’Yİ BİRAZ DAHA GÜÇLÜ GÖRÜYORUM"

Euro 2020 finaliyle ilgili, “Açıkçası iki takımın da sadece bir maçına bakmıştım. Ben İngilizleri biliyorum, İtalya’yı da tanıyorum. Eskiden çok oynardık onlara karşı. Ben İngiltere’yi biraz daha güçlü görüyorum. Kuvvet olarak biraz daha önde görüyorum. Ama taktik konusunda İtalyanları biraz daha önde görüyorum. Güzel bir maç olacak. İyi olan kazansın.” şeklinde konuştu.

İSTANBUL'A ADAPTASYON SÜRECİYLE İLGİLİ...



Kendisi ve ailesinin İstanbul’a olan adaptasyon sürecini de anlatan Mesut, “Çok güzel geçti. Hanım zaten eskiden İstanbul’da yaşıyordu. Kızım da zaten küçük olduğu için çok farkına varmadı. Zaten arkadaşlar da aile de İstanbul’da olduğu için o konuda çok rahattık. Çok mutluyuz, huzurluyuz. Eşim çok destek oluyor. Allah razı olsun. Böyle bir eşim, böyle bir kızım olduğu için çok mutluyum. Çok güzel bir aile olduk. Birbirimizi destekliyoruz. Çok mutluyuz.” dedi.



Taraftarlara çağrıda bulunan Mesut Özil, “Bütün camiamızdan ilk önce bize destek olmalarını istiyoruz. Bize güvensinler. Biz futbolcu olarak, ekip olarak, tüm aile olarak elimizden geleni yapacağız. İnşallah da sezon sonunda İstanbul’da hep beraber o şampiyonluğu kutlayacağız.” diye konuştu.



Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni sezonda maçlara stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınması kararıyla ilgili görüşlerini paylaşan Mesut, “Çok önemli. Senelerce çok seyircili oynadıktan sonra o atmosferi her zaman bir şekilde yine de bir futbolcu hissediyor. Bu sezon biraz tuhaf oldu, tabii korona dolayısıyla. Zor oldu. O yüzden çok mutluyuz. Kadıköy’de seyircilerimizin bize destek olacaklarını biliyoruz. Sabırsızlıkla bekliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.