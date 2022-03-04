Son Dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den Trabzonspor isteği! İsmail Kartal farklı düşünüyor ama...

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Fenerbahçe , pazar günü sezonun kalan bölümünün en kritik maçlarından birine çıkacak. Ligde 3’te 3 yapan Sarı- Lacivertliler, lider Trabzonspor ’u da yenip Şampiyonlar Ligi bileti konusunda ne kadar iddialı olduğunu göstermek istiyor.

Fanatik'in haberine göre; bu zorlu karşılaşma öncesi Mesut Özil’in takıma dönmesi herkese moral verdi. Üstelik yıldız futbolcu, idmanlardaki performansıyla tam anlamıyla şov yaptı. Tecrübeli oyuncunu hazır görünmesine rağmen İsmail Kartal, 1.5 aydır sahalardan uzak kalan öğrencisini ilk 11’de görevlendirme konusunda tereddütlü.

Mesut Özil: Kendimi çok iyi hissediyorum

Kartal, Mesut’u kulübede başlatıp ikinci yarıda oyuna almaya sıcak bakıyor. Ancak tecrübeli oyuncunun hocasıyla yaptığı konuşmada, “Kendimi çok iyi hissediyorum. Trabzonspor, bizim için en önemli maç konumunda. Zaten takıma uzun süredir katkı sağlayamadım. Bu karşılaşmada mutlaka oynamalıyım. Görev verirseniz, sahada ne gerekiyorsa yapmaya hazırım” ifadelerini kullandığı kaydedildi. İsmail Kartal’ın son kararını, sağlık ekibinin tavsiyesini de aldıktan sonra vereceği kaydedildi.

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