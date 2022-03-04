Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den Trabzonspor isteği! İsmail Kartal farklı düşünüyor ama...

#Fenerbahçe#Trabzonspor#Mesut Özil
Son Dakika: Fenerbahçede Mesut Özilden Trabzonspor isteği İsmail Kartal farklı düşünüyor ama...

Fenerbahçe'de Mesut Özil, idmanlarda göz doldurdu. Ancak İsmail Kartal, yaklaşık 1.5 aydır oynayamayan oyuncusunu Trabzonspor karşısında 11’de görevlendirme konusunda kararsız. Mesut’un ise hocasına, “Bizim için en önemli maç. Çok iyi hissediyorum. Mutlaka oynamalıyım” dediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe , pazar günü sezonun kalan bölümünün en kritik maçlarından birine çıkacak. Ligde 3’te 3 yapan Sarı- Lacivertliler, lider Trabzonspor ’u da yenip Şampiyonlar Ligi bileti konusunda ne kadar iddialı olduğunu göstermek istiyor.

Fanatik'in haberine göre; bu zorlu karşılaşma öncesi Mesut Özil’in takıma dönmesi herkese moral verdi. Üstelik yıldız futbolcu, idmanlardaki performansıyla tam anlamıyla şov yaptı. Tecrübeli oyuncunu hazır görünmesine rağmen İsmail Kartal, 1.5 aydır sahalardan uzak kalan öğrencisini ilk 11’de görevlendirme konusunda tereddütlü.

Mesut Özil: Kendimi çok iyi hissediyorum

Kartal, Mesut’u kulübede başlatıp ikinci yarıda oyuna almaya sıcak bakıyor. Ancak tecrübeli oyuncunun hocasıyla yaptığı konuşmada, “Kendimi çok iyi hissediyorum. Trabzonspor, bizim için en önemli maç konumunda. Zaten takıma uzun süredir katkı sağlayamadım. Bu karşılaşmada mutlaka oynamalıyım. Görev verirseniz, sahada ne gerekiyorsa yapmaya hazırım” ifadelerini kullandığı kaydedildi. İsmail Kartal’ın son kararını, sağlık ekibinin tavsiyesini de aldıktan sonra vereceği kaydedildi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Trabzonspor#Mesut Özil

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna