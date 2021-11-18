Son Dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den Galatasaray paylaşımı

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Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil, Süper Lig'de bu hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Özil, söz konusu paylaşımında, "Bu hafta büyük derbi var. Günden güne daha da heyecanlanıyoruz... Pazar günü desteklerinizi mutlaka bekliyoruz. Biliyoruz, zor dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak da oradan çıkmasını biliriz. Dua edin. Biz takım olarak hazırız" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbi karşılaşması 21 Kasım 2021 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1 kanalı ekranlarında yayınlanacak.