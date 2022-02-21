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Son Dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den Arda Güler paylaşımı!

#Fenerbahçe#Mesut Özil#Arda Güler
Son Dakika: Fenerbahçede Mesut Özilden Arda Güler paylaşımı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Arda Güler'le birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Geleceğin 10 numarası" yazdı ve genç futbolcuyu onore etti.

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Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil, sarı lacivertli kulübün genç yıldızı Arda Güler hakkında paylaşımda bulundu.

Mesut Özil, Süper Lig'de 2-0 kazanılan Atakaş Hatayspor maçındaki performansıyla yeniden adından söz ettiren 16 yaşındaki futbolcuyla antrenmanda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Geleceğin 10 numarası" notunu düştü.

Mesut Özil'in söz konusu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

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