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Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den açıklama! "Ayrılmayacağım"

#Fenerbahçe#Mesut Özil#Futbol
Son dakika: Fenerbahçede Mesut Özilden açıklama Ayrılmayacağım

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve geleceği konusunda belirsizlik devam eden Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı lacivertlilerden ayrılmak istemediğini belirtti.

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Sarı lacivertlilerde uzun süredir kadro dışı kalan ve takımdan ayrılacağına yönelik haberler çıkan Mesut Özil, iddialara sosyal medyadan yanıt verdi. 

Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini ancak yönetimin bir karar alması durumunda saygı duyacağını kaydeden Özil, futbolu sarı lacivertli takımda bırakmak istediğini ifade etti.

Mesut Özil'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Son günlerde kariyerim ile ilgi yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu. İlk 6 ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3.5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım. Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe’den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, Çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir. Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım. Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım.Her zaman dediğim gibi;aslolan Fenerbahçe’dir. Büyük Fenerbahçe taraftarına sevgi ve saygılarımla."

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#Fenerbahçe#Mesut Özil#Futbol

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