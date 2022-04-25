Son Dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil yakın çevresine dert yandı!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, 20 Mart’ta ikincilik yolundaki rakibi Konyaspor ’u 2-1 mağlup etmişti. Bunun coşkusu yaşanırken, Mesut Özil ve Ozan Tufan’ın kadro dışı bırakıldığının açıklaması herkeste şok etkisi yaratmıştı.

İki futbolcu, karşılaşma sonrası soyunma odasında İsmail Kartal ile gerginlik yaşayınca bu karar alınmıştı. Olayın üzerinden 1 aydan fazla süre geçti, yönetim Mesut ve Ozan’la ilgili yeni bir tasarrufta bulunmadı.

Mesut Özil’in menaceri Erkut Söğüt, oyuncusunun durumunu görüşmek için İstanbul’a geldi, Ali Koç’la görüştü. Ancak bir gelişme olmadı.

‘Umarım affedilirim’

Fanatik'te yer alan haberde; dünyaca ünlü yıldızın bu konuyla ilgili yakın çevresine dert yandığı belirtildi.

Haberin Devamı

Mesut’un, “Bu konu gereksiz yere uzadı. Bu şekilde yok sayılmak beni çok üzüyor. Büyük bir hayal kırıklığı ve kırgınlık yaşıyorum. Umarım yönetim tarafından en kısa sürede affedilirim” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Tecrübeli oyuncu, takımdan ayrı bir şekilde antrenmanlarını sürdürüp kendisini fiziken hazır bir halde tutmaya çalışıyor.