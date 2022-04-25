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Son Dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil yakın çevresine dert yandı!

#Mesut Özil#Fenerbahçe#Futbol
Son Dakika: Fenerbahçede Mesut Özil yakın çevresine dert yandı

Fenerbahçe'de bir aydan fazla süredir kadro dışı kalan Mesut Özil'in affedilmemesi nedeniyle dert yandığı öğrenildi.

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Fenerbahçe, 20 Mart’ta ikincilik yolundaki rakibi Konyaspor ’u 2-1 mağlup etmişti. Bunun coşkusu yaşanırken, Mesut Özil ve Ozan Tufan’ın kadro dışı bırakıldığının açıklaması herkeste şok etkisi yaratmıştı.

İki futbolcu, karşılaşma sonrası soyunma odasında İsmail Kartal ile gerginlik yaşayınca bu karar alınmıştı. Olayın üzerinden 1 aydan fazla süre geçti, yönetim Mesut ve Ozan’la ilgili yeni bir tasarrufta bulunmadı.

Mesut Özil’in menaceri Erkut Söğüt, oyuncusunun durumunu görüşmek için İstanbul’a geldi, Ali Koç’la görüştü. Ancak bir gelişme olmadı.

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Son Dakika: Fenerbahçede Mesut Özil yakın çevresine dert yandı

‘Umarım affedilirim’

Fanatik'te yer alan haberde; dünyaca ünlü yıldızın bu konuyla ilgili yakın çevresine dert yandığı belirtildi.

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Mesut’un, “Bu konu gereksiz yere uzadı. Bu şekilde yok sayılmak beni çok üzüyor. Büyük bir hayal kırıklığı ve kırgınlık yaşıyorum. Umarım yönetim tarafından en kısa sürede affedilirim” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Tecrübeli oyuncu, takımdan ayrı bir şekilde antrenmanlarını sürdürüp kendisini fiziken hazır bir halde tutmaya çalışıyor.

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#Mesut Özil#Fenerbahçe#Futbol

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