Son Dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Vitor Pereira gerçeği!

Fenerbahçe'de her oyuna giriş-çıkışında hakkında spekülasyon üretilen Mesut Özil ile ilgili gerçeklerin bambaşka olduğu ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; Yıldız oyuncunun takımda her konuda sorumluluk aldığı belirtildi. Son olarak Sivasspor maçı 1-1 giderken oyundan alındığı için "Aralarında sıkıntı var" iddiaları yükselen Pereira ile Mesut, aksine gayet iyi bir ilişki içinde...

11'DE OYNAMAYA DEVAM

32 yaşındaki futbolcunun son maçta oyundan alınmasının planlı olduğu ve Mesut'un 60. dakikada çıkacağını bildiği ifade edildi. Bunun sebebi ise kararın yapılan ölçümlere göre alınması...

Örneğin Tisserand sakatlanmasa, yorgun Szalai oynamayacaktı. İrfan Can, 59'da oyuna girdi. Ancak sakatlık dolayısıyla takım kreatif oyuncu eksikliği çekti. Mesut yorgunluk yaşamadığı sürece ilk 11'de oynamaya devam edecek.