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Son Dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku! Olympiakos maçı öncesi...

#Mesut Özil#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi
Son Dakika: Fenerbahçede Mesut Özil şoku Olympiakos maçı öncesi...

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mesut Özil, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'la oynanacak mücadele öncesi gribal enfeksiyon nedeniyle antrenmana çıkmadı.

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Son Dakika: Fenerbahçede Vitor Pereira Olympiakos maçı öncesi sert çıktı

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Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Olympiakos maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

İdmana, gribal enfeksiyon geçiren Mesut Özil'in yanı sıra, belinde ağrı olan Serdar Aziz katılmadı. Mesut Özil'in mücadelede yer alıp almayacağı ise yarın belli olacak.

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#Mesut Özil#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi