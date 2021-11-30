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Son Dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil şaşkına çevirdi! Pahalıya patladı...

#Mesut Özil#Göztepe#Pas Hatası

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in Göztepe maçındaki pas hatası pahalıya patladı. Galatasaray derbisinde galibiyetin mimarlarından olan Mesut Özil, Göztepe deplasmanında büyük bir hataya imza attı.

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Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil, sarı lacivertli ekibin 1-1 eşitlikle döndüğü Göztepe deplasmanında ilk yarının son anlarında yaptığı pas hatasıyla mücadeleye damga vurdu.

Galatasaray derbisinde takımının ilk golünü atarak galibiyetin mimarları arasında yer alan deneyimli oyuncu, Göztepe karşısında ise yaptığı kritik pas hatasıyla sarı lacivertlilerin 1-0 geriye düşmesine sebep oldu.

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PAS HATASI GOL OLDU

Müsabakanın 40. dakikasında Mesut Özil'in Kim Min-Jae'ye aktarmak istediği topu kapan Adis Jahovic, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skoru 1-0'a getirdi.

Soyunma odasına 1-0 geride giren Fenerbahçe, ikinci yarıya adeta golle başladı. 48. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci sol ayağıyla ortayı yaptı, kale sahasında Serdar Dursun kafayı vurdu ve topu ağlara göndererek mücadelenin skorunu belirledi.

TAMER TUNA: MESUT ÖZİL NEDEN ORADA?

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Yayıncı kuruluş beIN SPORTS yorumcusu Tamer Tuna, Teknik Analiz programında Mesut Özil'in pas hatası sonunca yenilen golü değerlendirdi.

Kaliteli bir takımın Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gibi oyuncuları o bölgelere geri koşturmaması gerektiğini savunan Tuna, "Mesut Özil neden orada? Galatasaray maçında bunun örneğini gördük. Geldi, oyuna isyan etti, 18 içine gelerek pas yaptı ve oyun kurdu. Mesut Özil bu maçta da Kim Min-Jae'ye attığı pasta da bu oyuna isyan etti. Geriden topu oyuna iyi sokan oyuncular oynayacak bu oyunu. Ayağa pas atabilen, atağa çıkarken o topu kaybetmeyecek oyuncular oynayacak bu oyunu. Kaliteli bir takımsanız, Mesut Özil ile İrfan Can'ı sürekli geri koşturmamalısınız." dedi.

 

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#Mesut Özil#Göztepe#Pas Hatası

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