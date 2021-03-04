Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı! Sağlık durumu hakkında açıklama

Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlık geçirdi. Girdiği bir ikili mücadelede yerde kalan Mesut Özil'e ilk tedaviyi sağlık görevlileri yaptı. Sol ayak bileği döndüğü için yere basmakta zorlanan Mesut Özil oyuna devam edemedi. Mesut Özil sedyeyle oyundan çıktı.

Mesut'un yerine oyuna 65. dakikada İrfan Can Kahveci dahil oldu. İrfan Can, ilk kez Fenerbahçe formasıyla maça çıkmış oldu.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulübün, Mesut Özil'in durumu hakkında yaptığı açıklamada "Mesut Özil’in çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlenmiştir" ifadeleri yer aldı.

Yıldız futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Tedavi sürecine göre iyileşme süresinin kısalabileceği kaydedildi.

EROL BULUT'TAN MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI

Erol Bulut, 1-1 biten maç sonrası Mesut'un durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Mesut'un bileği döndü, bağlarda bir zedelenme olduğunu duydum. Kırık durumu yok"

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